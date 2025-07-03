麻衣揪7／5預言「兒子學校瘋傳」　倒數2天曝已做好準備

記者王靖淳／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒預言今年7月5日將發生超級大地震，消息曝光後讓不少人擔心。為此，日本女星麻衣今（3）日便在Threads發文坦言已做好準備，同時也透露兒子的學校也有不少人在討論這件事。

▲麻衣會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

談到日本漫畫家龍樹諒預言今年7月5日將發生超級大地震，麻衣以「傳說中的7／5 倒數2天」為題發文，並透露早在年初就聽聞兒子在學校都在互相傳聞此事，不過她並沒有因此感到恐慌，「兒子說睡覺時鞋子放在床邊，充電器充滿電。」此外，麻衣也提到由於最近地震次數多，因此母子倆還是準備好應急物資，把易碎物品先收好或放低，以防意外發生。

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麻衣還為家中毛小孩多買一些飼料，兒子的昆蟲標本、書籍等物品也都已被放在安全的位置。她坦言，傳言中提到「日本會潰滅、人類都會瞬間不見」，讓她不禁思考，如果人生只剩下幾週、甚至幾天，該如何安排才不留遺憾，「等等的話剩下幾週，幾天要想做什麼呢？」

▲麻衣發文談7／5。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

最後，麻衣表示，她和同學們打算維持平凡的日常，盡情吃想吃的美食、努力保持健康與美麗，多和想念的人見面聊天，「不管剩下幾天，反正生命有限，珍惜每一天，每一秒。」並拋出問題：「如果真的剩下2天，你想做什麼？」貼文曝光後，立刻掀起網友討論「祈求平安」、「我相信沒事的」、「如果災害真的來臨，希望日本和台灣的大家都平安。」