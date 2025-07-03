天殘離世77天！好友「手槍女王」袁非再開炮賀瓏：聽越多細節越氣

▲「手槍女王」袁非替好友天殘抱不平。（圖／擷取自Facebook／手槍女王自白書）

圖文／CTWANT

31歲喜劇女演員「天殘」生日當天爆噩耗，她於4月17日上午被發現倒臥在北市某公寓頂樓，警消獲報到場時已明顯死亡，消息一出震驚外界，然而天殘逝世後，她的前男友「賀瓏」被爆出，是因嫌棄女方「太胖沒性致」才分手，甚至曾逼迫她墮胎。對此，身為天殘好友的「手槍女王」袁非，昨（2日）也再度開炮賀瓏，火大直呼「真的越聽越氣！」

天殘逝世至今已77天，袁非昨日曬出與天殘的合照並發文表示，自從事件爆發以來，她一直控制著自己不要說破，認為天殘肯定不想讓大家炸鍋，但她快要忍無可忍，「真的聽到越多細節越氣耶！」

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袁非透露，在天殘離世前，她曾邀請對方來上課，但當時天殘則婉拒表示「要工作」，怎料事後才得知，原來天殘是為了幫賀瓏看顧麻辣燙店，讓她遺憾直呼，「如果她來了聽我碎唸些什麼，或許呢？？或許就有那麼一點點改變。」

袁非直言，最令她惱怒的是，天殘為了賀瓏愛得那麼卑微，但男方卻在天殘離世後耍盡卑劣手段，「他後續的舉動，公布遺書 、公然嘲笑，彷彿她連個身而為人應得的尊重跟體面都不配擁有。」讓她替好友感到相當不值。

為此，袁非也特地錄製了一集Podcast，希望悲劇不再上演，「除了紀念我最喜歡的喜劇演員天殘，另外就是想讓女生們知道，妳們不用向他證明妳值得被愛，是妳本來就值得被愛他才愛的妳，他會愛妳，其他人也就會，那不是什麼錯過不再的東西。」

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