直擊／TWICE終於來了！高雄體感37度「太陽超毒」　娜璉步出室外熱到嘟嘴

記者吳睿慈／高雄報導

南韓人氣女團TWICE終於解禁！主唱娜璉身為第一位來台開唱的成員，她3日下午抵達小港機場，穿著一身輕便露肩的白色上衣，看到大批粉絲接駕，她露出燦爛親切打招呼，首次以工作身份降臨寶島，心情看起來愉悅又愜意。

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▲TWICE娜璉親切打招呼。（圖／記者劉亮亨攝）



娜璉3日下午抵達小港機場，她熱到把頭髮紮起，出境後看到大批粉絲接機，露出親切的笑容，並不斷揮揮手打招呼，有趣的是，她從室內踏出室外的瞬間，體會到高雄體感37度的毒辣艷陽，驚訝地嘟起嘴還用手擋太陽，小表情相當可愛，而她最後在工作人員的護送下上車。

▲娜璉步出室外被熱到嘟起嘴。（圖／記者劉亮亨攝）



南韓女團TWICE出道10年，但從來沒有在台灣正式舉辦專場，成員周子瑜無法回家鄉演出，直到日前主辦單位理想國公布團體11月22日將來台灣舉辦巡迴演唱會後，粉絲激動不已，門票雖還沒開賣，但高雄當地住宿已被搶光，團體人氣紅不讓。

▲TWICE娜璉抵台。（圖／攝影中心攝）



而如今，隊內大姐娜璉搶先在大隊來台前，率先登上高雄啤酒節開唱，預計在4日以壓軸嘉賓的身份帶來精彩演出，機場逾百名到場接機，再度證明TWICE超高知名度。