MyVideo 2025上半年戲劇排行榜出爐！　「楊紫奪冠」2作品入前10

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo公布2025年上半年收視排行榜，總觀影時數突破4.3億分鐘，再次展現串流平台原創內容與多元選擇的吸引力。戲劇館由楊紫、李現主演的古裝劇《國色芳華》拔得頭籌，人氣續作《錦繡芳華》7月1日起每天在MyVideo同步上架新集數，雙劇齊發可望問鼎2025年度收視冠軍。

▲楊紫（左）、李現主演《國色芳華》登上2025年MyVideo戲劇榜冠軍寶座。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

而由MyVideo共同出品的原創台劇《喝酒吧！笨蛋》，更在短短一個月內強勢登戲劇館亞軍，奪下上半年「台劇收視王」寶座。對此，男主角莫子儀開心表示「謝謝MyVideo觀眾朋友們熱情的支持，非常感謝，也希望大家可以分享給更多朋友，一起來喝一杯！」

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▲莫子儀主演《喝酒吧！笨蛋》登頂2025年MyVideo上半年台劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《國色芳華》年初播出即掀起古裝話題潮，劇情講述楊紫飾演的大唐花藝師「何惟芳」，與李現飾演的風流貪官花鳥使「蔣長揚」從利益聯姻到假戲真做的情感轉折。

▲楊紫（左）、李現主演《國色芳華》登上2025年MyVideo戲劇榜冠軍寶座。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

續作《錦繡芳華》延續「奸商X貪官」高甜火花，劇中何惟芳收到蔣長揚贈送的螺鈿手串，竟第一時間思考能否開發成新的商品線，完全無視對方的用心。蔣長揚瞬間醋意炸裂，正欲發作時卻被何惟芳反將一軍，直接塞了一顆櫻桃到他嘴裡笑嗆「酸死你～」此畫面不只甜翻粉絲，也讓網友笑稱《錦繡芳華》真的比前作更會發糖。

▲楊紫（左）、李現主演《國色芳華》登上2025年MyVideo戲劇榜冠軍寶座。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

而魏哲鳴飾演何惟芳前夫「劉暢」也在《錦繡芳華》更加黑化，被逼著娶回寧王愛女的他，升任轉運副使，竟設局把前妻找來私談，一句「不能結髮為夫妻，但求長久相伴」的癡纏告白，讓觀眾看得頭皮發麻，但何惟芳言語交鋒毫不畏縮，用「拐人姬妾，不守夫德」霸氣回懟對方，還意外讓劉暢撞見她餵花鳥使櫻桃一幕，三人之間的情感糾纏成為看點。

▲楊紫（左）、李現主演《錦繡芳華》開播話題熱度爆表。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

此外，今年MyVideo年度戲劇榜單也呈現「古裝全面回歸」態勢，由《國色芳華》領軍，《韶華若錦》、《長安的荔枝》、《臨江仙》等高口碑作品紛紛進入榜單前十，顯見觀眾對精緻古風作品的長線追看力。

▲莫子儀主演《喝酒吧！笨蛋》登頂2025年MyVideo上半年台劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

不僅如此，MyVideo長期深耕原創台劇，此次榜單除《喝酒吧！笨蛋》奪台劇冠軍外，包括鳳小岳、隋棠主演的《歡迎光臨 二代咖啡》，以及動作喜劇《太太太厲害》與台語律政劇《無罪推定》，前十名中台劇就佔據四席，展現本土影集多元風貌與觀眾黏著度。

▲MyVideo上半年戲劇排行榜。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《喝酒吧！笨蛋》是莫子儀睽違七年重返小螢幕之作，與金鐘搭檔導演樓一安再次合作，搭配蔡淑臻、楊貴媚等實力派演員，一開播即登上MyVideo台劇榜首。

▲莫子儀主演《喝酒吧！笨蛋》登頂2025年MyVideo上半年台劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

飾演調酒師「阿榮」的莫子儀回憶最難忘的一場戲「當時正在shake，因為鐵皮屋密閉又高溫，加上人多空氣不流通，拍到一半突然喘不過氣，好在休息通風後就好多了，也感謝媚姐（楊貴媚）在旁邊照顧。」他還發想第二季劇情腦洞「續集可以拍大牛（宋偉恩飾）的故事，他也出師了，搞不好阿榮為了找特別材料做酒，上山下海，最後失蹤變傳說。」

▲《喝酒吧！笨蛋》登頂2025年MyVideo上半年台劇冠軍。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）