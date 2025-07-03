法國婆婆開車沒冷氣！台媳首搭車驚呆　尪曝文化差異：真的不是壞掉

記者蔡宜芳／綜合報導

來自法國的吉雷米（Remy Gils）身兼作家、外景節目主持人等身份，來台生活多年的他，除了娶了台灣老婆小乖，也在2021年拿到台灣身分證。他2日分享台灣與法國的文化差異，透露妻子第一次搭自己媽媽開的車時，一直覺得很疑惑。

▲吉雷米在2021年歸化台灣，老婆也是台灣人。（圖／翻攝自Facebook／吉雷米-一粒米）

吉雷米提到，在法國，不只家裡沒裝冷氣，連車子也不是每一台都有冷氣，像是他媽媽以前開的車就完全沒有冷氣，老婆小乖第一次搭乘時，還疑惑婆婆怎麼都不開冷氣，結果發現根本沒裝，「都是一邊開窗一邊流汗，媽媽還會說『這樣比較健康啦，風是天然的！』」

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吉雷米透露，媽媽在去年買了台新車，竟然是有裝冷氣的車子，他原本還和老婆開玩笑說：「欸欸欸～怎麼這麼現代化？妳也開始怕熱了喔～」結果媽媽表示，只是現在的車子都有預裝，並沒特別追求冷氣功能，「當我們上車要吹冷氣時，她竟然說不會開……」

▲吉雷米透露老婆第一次搭媽媽開的車時，對於沒冷氣一事感到很疑惑。（圖／翻攝自Facebook／吉雷米-一粒米）

吉雷米說，法國人開車沒冷氣其實很常見，不是壞掉，而是根本沒裝。他指出，法國以前的夏季雖偶爾會出現高溫，但通常乾熱且持續時間不長，所以大家覺得「開個窗就好」，也有人為了省油、省電或基於環保理念，「能不開冷氣就不開」。

不過，隨著氣候變遷加劇，吉雷米指出，南法有越來越多車子都開始標配冷氣，「連我媽媽這種以前超節省的，都默默接受現代文明的誘惑。」他也提醒，如果台灣遊客夏天想去法國旅遊，無論是搭計程車、公車，或是走進一些老餐廳，如果發現沒冷氣，別急著抱怨，「不是壞掉，是他們根本就沒裝冷氣。」

他補充說，1990年代以前，冷氣在法國還被視為奢侈品，只有高階車型或需額外付費加裝才會有，「像在德國、法國、荷蘭這些氣候較涼的國家，許多人買車時根本不會選冷氣。」他提醒若要在歐洲租車，記得先確認車子有沒有冷氣，尤其是便宜小車或露營車，「這就是氣候跟文化差異啦～在台灣冷氣是基本配備，在法國冷氣是人生的讓步。」