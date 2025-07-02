「國光女神」心力憔悴狂瘦5kg　站上體重計驚呆：牛仔褲快掉下來

記者王靖淳／綜合報導

女星Lala（蘇心甯）有「國光女神」的封號，平時會透過社群記錄生活的她，今（2）日突然曬出一張體重計的照片，透露自己突然瘦了5公斤，目前的體重甚至和年紀一樣。貼文一出，立刻掀起網友留言討論。

▲Lala有國光女神的封號。（圖／翻攝自Facebook／Lala蘇心甯）

Lala坦言因為最近這一週心力憔悴，導致她的體重驟降5公斤，並透露自己在晚餐後站上體重計時，發現目前只有43.1公斤，為此她感嘆：「成年之後這輩子最瘦的一次。」面對體重突然的變化，Lala也在文中自嘲，現在的體重竟然和自己的年齡數字一樣，讓她覺得相當不可思議，「也是挺酷的。」

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▲▼Lala瘦了5公斤。（圖／翻攝自Facebook／Lala蘇心甯）

Lala更透露，由於瘦了5公斤，現在連平常穿的牛仔褲都變得快掉下來，讓她有些哭笑不得。貼文曝光後，立刻湧入網友留言關心，有人直接提醒她「保重身體」，也有人在看到體重數字後，忍不住問她：「怎麼會瘦那麼多呢？生病了嗎？」另外還有網友幽默表示「教我如何瘦」、「真希望我分妳5公斤」，讓留言區在關心Lala之餘，也增添輕鬆氛圍。