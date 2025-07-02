ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

肖戰前團員遭爆劈腿多女
《魷魚遊戲3》10殘酷金句
安芝儇解放比基尼！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李嶼邇 大S 孫安佐 王彩樺 陳晨威 八坂凪 金佳恩 尹善友

國分太一遭爆霸凌工作人員　電視台徹查結果出爐：刪除所有節目畫面

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男星國分太一於6月20日因違反規定，宣布無限期停止活動，與此同時，他被爆出曾逼男性助理導演全裸跳河、傳淫穢影片給工作人員還要求回傳等醜聞，引發熱烈議論。對此，電視台TBS於2日宣布調查結果，也表示將會把國分參與的節目畫面全數刪除。

▲▼國分太一遭爆霸凌工作人員　電視台徹查結果出爐。（圖／翻攝自X／tokioinc_taichi）

▲國分太一日前突遭電視台解雇，並宣布全面暫停工作。（圖／翻攝自X／tokioinc_taichi）

TBS2日在東京赤坂的總部舉行例行社長記者會，社長龍寶正峰表示，已經針對國分擔任主持的《世界比一比》節目製作團隊進行聽取調查，「並未確認到任何相關事案。」他同時指出，就國分參與的其它節目而言，目前為止也沒有發現任何麻煩或糾紛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，在日本電視台對外發聲的前一天，國分太一的經紀公司STARTO娛樂及團體TOKIO東京小子的負責人，都已當面向國分本人說明涉及違規一事，並告知無限期暫停活動的決定，而國分本人也透過公司向TBS致歉。此外，TBS的兩名高層曾前往STARTO娛樂，要求對方說明國分太一的違規具體情況，但對方以及TOKIO方面都回覆表示「並未掌握更進一步的細節」。

▲▼國分太一全面停工，日媒爆出疑似涉及桃色金錢糾紛。（圖／翻攝自X）

▲國分太一的「違規事項」仍不明，但被傳是霸凌工作人員。（圖／翻攝自X）

此前，日本電視台於上月20日宣布因國分太一存在多次違規問題，因此辭去《THE！鐵腕！DASH！！》節目主持棒，國分同時宣布將無限期停止活動。五天後，國分所屬團體TOKIO宣布團體解散。TBS也在6月24日於官網宣布，國分將辭去《世界比一比》的主持人職務，而先前已錄製好的特別節目，將全部刪除國分的畫面後再播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

國分太一

推薦閱讀

獨家／陳乃榮、賴琳恩長跑15年…女兒1歲多了　首揭領養過程超心疼

獨家／陳乃榮、賴琳恩長跑15年…女兒1歲多了　首揭領養過程超心疼

2小時前

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…親回原因

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心！　轉Lily訪問截圖…親回原因

13小時前

國光女神罹高度惡性癌症　認「經常半夜驚醒痛哭」：每天活在恐懼中

國光女神罹高度惡性癌症　認「經常半夜驚醒痛哭」：每天活在恐懼中

2小時前

周杰倫睽違2年「又合體周星馳」！　他腳踩1物...8.3萬人暴動

周杰倫睽違2年「又合體周星馳」！　他腳踩1物...8.3萬人暴動

4小時前

米可白愛犬錢錢離世！　她忍淚吻別「孫綻幫吹毛髮」曝最後相處時光

米可白愛犬錢錢離世！　她忍淚吻別「孫綻幫吹毛髮」曝最後相處時光

2小時前

樂天女神自稱單身爆秘戀！筠熹5年地下情男友身分曝…私照洩同居

樂天女神自稱單身爆秘戀！筠熹5年地下情男友身分曝…私照洩同居

18小時前

筠熹駁「個性強勢被叫錢嫂」　4點再發聲：嚴重把我扭曲

筠熹駁「個性強勢被叫錢嫂」　4點再發聲：嚴重把我扭曲

4小時前

日本AV女優「PO上身染血照告別」　認壓力大吐真心話

日本AV女優「PO上身染血照告別」　認壓力大吐真心話

5小時前

演藝圈Labubu、哭娃大戶是她　上百隻驚人收藏量首度曝光！

演藝圈Labubu、哭娃大戶是她　上百隻驚人收藏量首度曝光！

5小時前

快訊／南韓男團成員JAEHYUN在鉉病逝　得年23歲

快訊／南韓男團成員JAEHYUN在鉉病逝　得年23歲

11小時前

陳晨威新歡是她！開保時捷「載大6歲中信啦啦隊女神回家」約會全被拍

陳晨威新歡是她！開保時捷「載大6歲中信啦啦隊女神回家」約會全被拍

17小時前

美女主播突告別10年電視台「我畢業了！」　粉絲瘋猜下一站

美女主播突告別10年電視台「我畢業了！」　粉絲瘋猜下一站

5小時前

熱門影音

李多慧去一人火鍋店

李多慧去一人火鍋店
瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜

瑤瑤挑戰《魷魚遊戲》跳繩　低胸背心一直往下滑＞＜
舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！

舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！
見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD
小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
鹿晗暴瘦被疑深陷情傷　陳赫幫回應：別瞎擔心

鹿晗暴瘦被疑深陷情傷　陳赫幫回應：別瞎擔心
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
KID給兒子炙熱的愛　木木:＞口＜

KID給兒子炙熱的愛　木木:＞口＜
頌樂MV花絮飄台味！ 「台灣人看了超有共鳴」

頌樂MV花絮飄台味！ 「台灣人看了超有共鳴」
鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

陳晨威爆熱戀中信啦啦隊啾啾　開保時捷載回家..差6歲姐弟戀全被拍

《書卷一夢》劉宇寧記者會（橫）

《書卷一夢》劉宇寧記者會（橫）

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

舒華白到發光！合作高中教材主角XD　被讚奇女子...黃宣疑問「是人類嗎」

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Lulu隨cue隨唱！李翊君等38年首攻蛋　小S愛女開畫展遭酸..曝「星二代壓力」

Lulu隨cue隨唱！李翊君等38年首攻蛋　小S愛女開畫展遭酸..曝「星二代壓力」

Lulu凍卵成功「取33顆卵子」　等待「動心的精子」：希望產地直送

Lulu凍卵成功「取33顆卵子」　等待「動心的精子」：希望產地直送

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

YTR小象赴烏克蘭捐兩雙童鞋　挨轟蹭流量　品牌道歉下架「對不起我們錯了」

YTR小象赴烏克蘭捐兩雙童鞋　挨轟蹭流量　品牌道歉下架「對不起我們錯了」

金希澈曝「未婚原因」：太多負面教材　聽到離婚要分財產...打消結婚念頭XD

金希澈曝「未婚原因」：太多負面教材　聽到離婚要分財產...打消結婚念頭XD

看更多

舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！

即時新聞

剛剛
剛剛
48分鐘前10

法國婆婆開車沒冷氣！台媳首搭車驚呆　尪曝文化差異：真的不是壞掉

56分鐘前0

國際火線／影之軍隊：好萊塢對抗「反共獵巫」的戰爭

1小時前31

「國光女神」心力憔悴狂瘦5kg　站上體重計驚呆：牛仔褲快掉下來

1小時前0

國分太一遭爆霸凌工作人員　電視台徹查結果出爐：刪除所有節目畫面

1小時前1922

最強高中生Ray直言「台灣無聊得像坨屎」：大家都像NPC

1小時前20

遭經紀人背叛認「同事≠朋友」　吳怡霈嘆保持界線：太近會被燙傷

2小時前60

米可白愛犬錢錢離世！　她忍淚吻別「孫綻幫吹毛髮」曝最後相處時光

2小時前63

國光女神罹高度惡性癌症　認「經常半夜驚醒痛哭」：每天活在恐懼中

2小時前10

肖戰前團員遭爆「戀愛8個月劈腿多女」　舊愛狂酸：適合去當HR

2小時前30

安芝儇解放比基尼！　「炸出傲人上胸」震撼3.4萬人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 與賴琳恩長跑18年　陳乃榮首揭「女兒領養過程」
    2小時前4
  2. 快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因
    13小時前2612
  3. 國光女神罹高度惡性癌症　認「經常半夜驚醒痛哭」
    2小時前123
  4. 周杰倫合體周星馳　他腳踩1物...8.3萬人暴動
    4小時前143
  5. 米可白愛犬錢錢離世！她忍淚吻別曝最後相處時光
    2小時前10
  6. 樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光
    18小時前1413
  7. 筠熹駁「個性強勢被叫錢嫂」　IG列4點再發聲
    4小時前207
  8. 日本AV女優「PO上身染血照告別」
    5小時前10
  9. Labubu大戶是她　驚人收藏量首度曝光！
    5小時前168
  10. 南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲
    11小時前5220
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合