國分太一遭爆霸凌工作人員　電視台徹查結果出爐：刪除所有節目畫面

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男星國分太一於6月20日因違反規定，宣布無限期停止活動，與此同時，他被爆出曾逼男性助理導演全裸跳河、傳淫穢影片給工作人員還要求回傳等醜聞，引發熱烈議論。對此，電視台TBS於2日宣布調查結果，也表示將會把國分參與的節目畫面全數刪除。

▲國分太一日前突遭電視台解雇，並宣布全面暫停工作。（圖／翻攝自X／tokioinc_taichi）

TBS2日在東京赤坂的總部舉行例行社長記者會，社長龍寶正峰表示，已經針對國分擔任主持的《世界比一比》節目製作團隊進行聽取調查，「並未確認到任何相關事案。」他同時指出，就國分參與的其它節目而言，目前為止也沒有發現任何麻煩或糾紛。

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據悉，在日本電視台對外發聲的前一天，國分太一的經紀公司STARTO娛樂及團體TOKIO東京小子的負責人，都已當面向國分本人說明涉及違規一事，並告知無限期暫停活動的決定，而國分本人也透過公司向TBS致歉。此外，TBS的兩名高層曾前往STARTO娛樂，要求對方說明國分太一的違規具體情況，但對方以及TOKIO方面都回覆表示「並未掌握更進一步的細節」。

▲國分太一的「違規事項」仍不明，但被傳是霸凌工作人員。（圖／翻攝自X）

此前，日本電視台於上月20日宣布因國分太一存在多次違規問題，因此辭去《THE！鐵腕！DASH！！》節目主持棒，國分同時宣布將無限期停止活動。五天後，國分所屬團體TOKIO宣布團體解散。TBS也在6月24日於官網宣布，國分將辭去《世界比一比》的主持人職務，而先前已錄製好的特別節目，將全部刪除國分的畫面後再播出。