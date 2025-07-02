安芝儇解放比基尼！　「炸出傲人上胸」震撼3.4萬人

記者王靖淳／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇擁有甜美外型，還因此獲得「最強外掛」封號，平時會透過社群記錄應援日常的她，最近大方曬出一系列自己身穿比基尼的照片，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲安芝儇是台鋼雄鷹啦啦隊韓籍成員。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

透過安芝儇分享的照片可見到，她身穿粉紅色印花比基尼，傲人上胸一覽無遺，看起來相當享受當下的陽光及度假時刻。安芝儇臉上戴著一副大框的太陽眼鏡，她坐在白色的躺椅上，表情看起來既愉悅又放鬆。她隨意對著鏡頭變換拍照姿勢，並露出甜美的笑容，整體氛圍相當愜意自在。

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▲安芝儇在台擁有高人氣。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

安芝儇在文中俏皮附上太陽、比基尼以及愛心的表情符號，照片曝光後不久，立刻吸引超過3.4萬名網友按讚，同時也紛紛留言稱讚她的好身材。有網友表示「太正了」、「太美了啦」，另一位網友則直言：「美麗～身材火辣。」更有網友驚嘆道：「為什麼可以如此漂亮？」意外掀起不小討論。

▲安芝儇大方分享比基尼辣照。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）