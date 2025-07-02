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筠熹駁「個性強勢被叫錢嫂」　4點再發聲：嚴重把我扭曲

記者王靖淳／綜合報導

樂天女孩特級副隊長筠熹今（2）日被周刊爆料，因為強勢的個性而被其他女孩戲稱「錢嫂」，甚至還有爆料稱她擔任「特級副隊長」的頭銜疑似不單純，消息曝光後，引發不少討論及揣測。為此，筠熹在IG連發3則限時動態，並列舉4點回應了！

▲筠熹。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

▲筠熹是樂天女孩特級副隊長。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

筠熹透露，私下從未被女孩們稱呼「錢嫂」，甚至常聽到她們羨慕自己的體力，認為她總是精力充沛。她也強調，自己樂於幫助他人，對於付出毫不在意，「我什麼都能接受，是因為我願意幫忙，吃虧也沒關係。」並表示自己對於日常的開支如買水或咖啡，從不向女孩們拿錢，反而大部分的女孩們都會主動提出分擔。

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▲筠熹。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

▲筠熹二度發聲。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

筠熹坦言，無論是在舞蹈或其他方面，只要有人需要幫助，她都會盡力去幫，「我常常幫助女孩任何事，這個就連球迷粉絲都知道。」談到個性，她強調自己雖然直爽但是不強勢，「我一點也不自私，也不斤斤計較。」至於感情現況，筠熹透露自己目前單身，並不是外界所謂的玩笑話，同時也痛批爆料內容將她整個人的個性給扭曲。

▲▼筠熹PO文回應爆料。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

▲筠熹PO文回應爆料。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

針對以「揭露樂天女孩投票內幕」的爆料內容，筠熹在第1篇限動中反問：「我到底又怎麼了？」她直言爆料內容不實，透露自己在內部人員的提醒下，才得知女孩中疑似有人在背後爆料。緊接著，筠熹在第2篇限動中表示：「爆料者你真的很可惡，不管你風向怎麼帶，我們才是真正的受害者。」並在文末喊話：「請大家不要被帶風向變成加害者，不要再搞樂天女孩了。」

▲▼筠熹PO文回應爆料。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

▲筠熹痛批爆料者很可惡。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

事實上，筠熹遭周刊爆料個性強勢愛計較，還被其他女孩戲稱「錢嫂」，據傳她原是年初啦啦隊隊長票選的第一名，但因該次投票採匿名連結，最終票數卻高出實際成員人數，引發團隊重新投票，最終由曲曲當選隊長。當投票結果出爐後，筠熹疑似未經經紀人，逕自向球團高層反映委屈，並表示未來球隊赴日表演時，將不願擔任發言或翻譯。面對這樣的情況，球團據傳為求平衡，特別給她「特級副隊長」的頭銜作為補償。

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筠熹啦啦隊樂天女孩

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