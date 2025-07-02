陳沂無預警發文「道歉炎亞綸」　親上火線揭背後原因：造成誤會

記者王靖淳／綜合報導

網紅陳沂經常在社群評論時事，去年她曾公開發文談論藝人炎亞綸過去爆出的爭議，今（2）日她突然針對此事正式公開發文致歉，貼文一出，立刻掀起網友熱議。

▲陳沂（圖右）道歉炎亞綸。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）



陳沂針對去年9月24日在臉書及Threads上所發布有關炎亞綸的貼文，坦承部分內容引發社會大眾的誤解，因此致上歉意，「因本人陳沂於民國113年9月24日在facebook及threads上所發表關於炎亞綸先生之貼文內容，造成部分民眾誤會，特此致歉。」

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▲陳沂道歉炎亞綸。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

事實上，陳沂在去年的貼文中提到「他做的那些事，劈腿、上未滿16、拍攝、外流．．．．．如果是異性戀早就人格毀滅，比黃子佼還恐怖欸。」如今公開發文致歉，除了引發網友討論之外，她也現身留言區親自解答自己道歉的原因，「『上』是說愛上，造成有些人誤會，特此致歉！再次重申，炎亞綸先生跟耀樂S行為時，耀樂已滿16歲。拍攝外流時，耀樂也滿16歲，未滿18歲。」

▲陳沂回覆網友的留言。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

