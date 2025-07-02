到艾比路製作還不夠！　告五人新專輯「請YOASOBI攝影師掌鏡」

記者蔡琛儀／台北報導

新生代天團告五人即將推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，並在舉世聞名的艾比路錄音室完成，同步釋出概念前導片與專輯主視覺。他們首度與知名視覺藝術家Miss Bean合作，以變形的黑白格構成一條充滿自由與未知的道路，象徵「傻瓜式的探索精神」。談起這次主題，告五人坦言：「沒有當初組團的決定，就不會有現在的我們。」

▲告五人新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》。（圖／相信音樂提供）

回顧2017年雲安找來犬青與哲謙組團的那刻，他形容是順其自然但全力以赴的決定，「每次的選擇都很重要，才讓我們變成『天生一對』。」犬青也認為，與其糾結對錯，不如像這張專輯所傳達的意念——每條路都沒有絕對答案，只有你想不想走下去的勇氣。

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這次平面視覺找來曾為日本天團YOASOBI與廣瀨鈴拍攝的Miss Bean掌鏡，強烈光影與夢幻色彩讓告五人驚艷不已。犬青說：「我們以前沒嘗試過這麼繽紛的色彩，這次真的突破很多框架。」

▲告五人《我們就像那些要命的傻瓜》夢幻聯動視覺藝術家。（圖／相信音樂提供）

團員們在拍攝現場盡情玩樂，奔跑、跳躍，將「傻瓜精神」轉化成一張張充滿生命力的畫面，雲安分享：「這條路很有趣，雖然可能會有點危險，但這就是我們走過的路，我們想把經歷過的這些，透過音樂、透過視覺，好好的完整呈現給大家。」新專輯將於7月8日數位上架，25日全面發行。