高橋一生要來台灣了！　為真人版「岸邊露伴」專程來台...時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

改編自荒木飛呂彥《JOJO的奇妙冒險》衍生短篇的電影《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》，導演渡邊一貴與主演高橋一生也再度特別來台，將於8月1日至3日參與台灣電影宣傳活動，與台灣觀眾一同分享這部「最難拍，但最值得拍」的命運懺悔之作。

▲▼高橋一生與導演渡邊一貴為電影《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》再度特別來台。（圖／原創娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

繼《岸邊露伴在羅浮》之後，導演渡邊一貴再度率領高橋一生、飯豐萬里江與編劇小林靖子等原班人馬，前往義大利威尼斯實地拍攝新作。三週內，劇組走訪了包括聖馬可廣場等多個歷史地標，克服天氣變化、拍攝許可受限，以及世界遺產地區嚴格的拍攝規定。導演回憶時坦言：「即使到現在，我也無法相信我們真的完成了一部百分之百在威尼斯實景拍攝的作品。」

飾演岸邊露伴已邁入第六年的高橋一生，在本片中幾乎與角色融為一體。為了更貼近原作精神，他主動提議用義大利語演出施展「天堂之門」的台詞。這段冗長台詞對他而言極具挑戰，他甚至在日本的宣傳活動上開玩笑地說這是自己「自找麻煩」。

儘管語言障礙重重，他仍展現出露伴的冷靜、傲氣與敏銳直覺，無論是眼神還是語調都細膩到位。電影在日本上映首週末即榮登票房榜第3名，成為日本真人電影中的票房冠軍，也再次讓高橋一生詮釋的岸邊露伴大獲好評、人氣高漲。《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》將於8月15日在台灣正式上映。