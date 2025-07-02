3屆金曲歌王「隱居新竹當農夫」　洪榮宏驚爆受傷...原因太暖

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝大哥胡瓜、康康、歐弟主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，8月2、3日將在台中惠蓀堂開唱，並將由3屆金曲歌王洪榮宏擔任壓軸演出。歌唱生涯超過50年，15歲就在西餐廳彈琴的洪榮宏，當年在西餐廳彈琴伴奏月薪只有7000元，後來發片迅速竄紅，從兩首歌7000元的行情，一路漲到一萬多，還經歷因黑道搶人遇刺的恐怖意外，「跳到最後我不想做了，因為很多場子都是道上兄弟在包。」

▲洪榮宏扛鑽石舞台之夜壓軸。（圖／萬星傳播提供）

回憶過去，洪榮宏說：「其實一般歌廳秀唱的歌、舞台燈光，變化不會太大，但是主持人的串場、有劇情的歌中劇可以臨場發揮，很考驗主持人功力和歌手接招的反應。」在台北每天趕場跑兩三家很稀鬆平常，曾經15分鐘內要從西門町趕到東區；去中南部反而好玩，因為一檔秀通常10天或半個月，每天下午唱一場、晚上兩場，週末又加開一場，大夥兒在後台有很多時間交朋友，下班再一起去吃宵夜。

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他目前和太太張瀞云定居新竹關西當「開心農夫」，前陣子剛採收完家裡的芭樂：「結果太用力，肌腱子就受傷了；畢竟我們不是太專業，只想說採收多了，就可以送給朋友一起分享。」由於演出正值父親節前夕，去年送22歲愛女出閣的洪榮宏，是否期待趕快當阿公？他笑說：「我有問他們，年輕人好像自己有計劃，沒有那麼快。只是因為兩個人都在教會，彼此信任又相愛、又是同樣信仰，就很放心讓他們成家了。」

▲洪榮宏現在大多時候都在新竹當「開心農夫」。（圖／萬星傳播提供）

洪榮宏也很感謝胡瓜邀請他擔任「鑽石舞台之夜」演唱會台中場的主秀：「我以前比較木訥，沒有現在這麼愛講話，這次瓜哥找我回來我很開心，因為那時候在台上就感情很好，玩得很開心。」主辦單位本著文化傳承、行善回饋的精神，將票房收入投入公益，門票已在年代售票系統和四大超商熱賣中。