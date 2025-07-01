FEniX李承隆曝重磅喜訊！　飆「超狂高音」粉全嗨炸

▲李承隆推出新單曲。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

FEniX成員李承隆昨（30日）推出首支個人單曲〈沒有情人的情歌〉，他坦言過去一直以團體身分活動，彼此之間有種並肩作戰的安全感，這次獨自面對作品，難免感到些許緊張，不過在拍攝MV時，原本說不會來的團員們卻一個接一個現身探班，讓他感到非常暖心。

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▲▼李承隆獨自推出作品，心情難免緊張。（圖／華納音樂提供）



他笑說：「拍攝時看到浦洋的頭從窗戶慢慢探出來想偷看，馬上就被我發現。」團員們現身力挺，也讓他在準備首支個人作品時多了一份安心與感動。而粉絲的敲碗和鼓勵也是李承隆籌備這首歌的一大動力，「一直都知道粉絲們希望我能出一首屬於自己的歌。」這次終於順利發行單曲，他非常開心，也希望大家會喜歡，更期待大家可以一起翻唱這首歌，共同感受這首歌的情緒和故事。

李承隆回憶在Demo階段就非常喜歡這首歌，演唱會後粉絲反應熱烈，更促使自己向老闆詹仁雄爭取這個作品發行的決心，也獲得了詹哥的爽快回應：「唱得上去就發！」雖然老闆答應得爽快，但對李承隆而言仍是一大挑戰，因為這首歌最高音達到E5之高，超高音域加上情緒演繹，真的相當難唱，但李承隆成功克服了所有困難，表示自己錄音當天狀況極佳，「高音的部分連續唱了很多TAKE，喉嚨狀況異常地好。」讓他更加確信這首歌的誕生就是命中注定。

