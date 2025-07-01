羅志祥愛徒北京發展3年！　「開拍前突遭換角」超扯內幕曝光

▲ 薛恩推出個人作品。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

男團C.T.O人氣成員薛恩，今年展開個人音樂計劃，推出首張個人SOLO EP《LEVEL UP》，他坦言為了EP焦慮到失眠長達1個月，甚至免疫系統失調出現尋麻疹，半夜都被癢醒，C.T.O另兩位團員梓寧、梓鑫都給予非常多鼓勵，羅志祥私下暖舉也曝光，每次有新提案出現，就會先照顧薛恩的狀態是否最好，「他第一句話總是會問我自己喜歡嗎，有什麼想法等等，一直都非常尊重我的想法，也以自己的專業給予了我很多實質的建議。」

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▲▼ 薛恩曾赴大陸發展戲劇圈。（圖／華納音樂提供）



他表示2023年時曾赴大陸發展戲劇圈，「想嘗試演戲，但發現競爭很大，同類型的人很多。」薛恩表示當時有一部戲，試鏡男主角多次後終於上了，拍攝前幾週卻臨時被通知有調動要換人，理由還給的很模糊，讓他失落直呼：「當下心情很無奈，在北京的生活又是很寂寞的，離家很遠，又自己一個人，做很陌生的事情，那時心態崩掉，每天起床不知道要幹嘛，就去健身，是我最壯的時候。」他也只能吃老本過活，存款幾乎見底。

好在隔年透過朋友介紹，去了廈門當駐唱歌手7個月，每月平均月收6位數台幣，「駐唱對我來說很特別，收入很高，也是在做自己喜歡的事情。」不過他坦言內心還是時常感到挫折，「那時在思考要繼續唱，還是回台，繼續唱是舒適圈，但又不甘心，其實駐唱很挫折，有時台下都在划拳，都沒人在看你，覺得很無力，所以下定決心回來發歌。」

談及感情狀況，他笑稱目前沒有對象，單身至少3年，「我很容易戀愛腦，知道自己一有對象就會很不專注，就刻意讓自己專心在事業上，剛好也沒遇到。」薛恩提到這次推出新作品，也是為了長年相挺的歌迷粉絲，想讓他們知道自己的意念不會放棄，每個歌迷的陪伴都是無比珍貴的禮物，「我想讓你們感覺到支持我喜歡我是一件雙向奔赴的事情。」

