國分太一染醜聞「要妻兒搬出去」　躲5億豪宅家反省…夫妻不平等關係曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星國分太一因涉及嚴重違規，於6月20日被日本電視台宣布退出主持30年的綜藝節目《鐵腕DASH》，同日宣布無限期停止演藝活動，手上6個節目全數撤出。而他身陷醜聞，外傳涉及霸凌、性騷工作人員，目前躲在5億豪宅的住家反省中，但傳出要求妻兒搬出去，與家人處於「隔離」狀態。

▲國分太一涉違規被踢出主持節目，目前演藝工作全喊停。（圖／翻攝自日網）

據日媒《女性自身》報導，國分太一的友人透露，他因這次事件被電視台撤出節目，深感反省，打算這一段時間不出門、安靜待在家中，現在待在市價5億的豪宅。然而，考量到被社會嚴厲看待的眼光，他告知妻子「妳出去吧」，決定把妻兒「隔離」到其他的地方。

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國分太一的妻子婚前是TBS電視台的員工，兩人因製作節目相識，2008年開始交往，2011年妻子辭去電視台，2015年兩人正式結婚。他2009年罹患纖維瘤（Desmoid Tumor）時，有女方貼身照顧，因此有了結婚的想法。而他希望妻子婚後能成為全職家庭主婦，即使女方希望婚後繼續工作，仍為了他辭職。

報導指出，國分太一與妻子關係並不平等。他婚後都是妻子打理飲食起居，對自己非常慷慨，曾花單價超過600萬日幣的高級名錶，將錢花在自己的興趣上。但他對妻子的購物項目卻會嚴格檢查，每次妻子買東西，都要求事前要得到他的允許，還會質問「這真的有必要嗎？」因此妻子穿的大多是平價品牌的衣服或特價品，外出打扮也簡單樸素，完全不像藝人之妻。