浪人祭首波卡司出爐！　「解散10年樂團」宣告重磅回歸

▲獨立樂團那我懂你意思了解散十年後回歸。（圖／笨道策展有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

第7屆「浪人祭 Vagabond Festival」將於10月17日至19日在臺南安平盛大舉行，首波陣容除了有諸多樂迷熟悉的美秀集團、康士坦的變化球 KST、持修 ChihSiou、日前宣布復出造成轟動的那我懂你意思了 IGotU；海外卡司更請來日本知名演員 のん（能年玲奈）、人氣泰國組合 HYBS 前成員 James Alyn、以及演唱動畫《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》片尾曲〈普通〉的 Conton Candy。

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▲▼ 日本知名藝人のん和日本三人樂團 Conton Candy都將接力演出。（圖／笨道策展有限公司提供）



日本知名演員暨藝人 のん（本名能年玲奈），曾以晨間劇《小海女》聲名大噪，のん也向台灣樂迷喊話：「上次在活動在台北感覺到大家非常溫暖地歡迎了我；我還沒有去過台南，期待通過音樂現場演出與台南的大家見面，一起度過美好的時光吧！」

另一大亮點則是經典獨立樂團那我懂你意思了 IGotU 的回歸，解散近十年後，他們於今年愚人節驚喜宣布回歸，並在野人祭首演，引起轟動，惹得不少樂迷感動落淚。

日本三人樂團 Conton Candy，也首度在海外音樂祭登場，他們期待地說：「這是我們第一次參加海外音樂祭！能夠在台灣實現這件事，我們感到非常開心！」更期待在空檔時在台南到處走走：「很想去神農街和林百貨看看，也想去花園夜市吃我們最喜歡的豆花！」一般票種將在7月4日中午 12點起於KKTIX全面啟售。

