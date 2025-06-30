GD宣布7月「登上台北101」舉辦藝術展！　賈永婕出手實現同事心願

記者顧齊祐／綜合報導

南韓天王GD（G-DRAGON、本名權志龍）即將於7月11日至13日，在台北小巨蛋舉辦演唱會。而今（30）日，他再度帶來驚喜消息，宣布其數位藝術展「G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」也將於7月17日至8月11日在台北101登場，台北101董事長賈永婕也於社群平台親自證實這項消息。

▲南韓天王GD，即將於7月11日至13日登上台北小巨蛋。（圖／翻攝自Facebook／SuperDome 超級圓頂 ）



今（30）日一早，GD官方網站突然發布一段影片，畫面中先是驚喜出現了台北101的身影，接著隨畫面移動，還出現了新歌《Too Bad》、《Drama》的MV片段。影片最後以文字揭露展覽細節：「TAIPEI 101 IN TAIWAN COMING SOON 2025／7／17～2025／8／11」，引爆粉絲熱烈討論。不少歌迷激動表示「搶票前看到這個消息，根本開心到要飛起來了」、「演唱會沒搶到票，展覽一定要去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲GD數位藝術展將登上台北101。（圖／翻攝自G-DRAGON官方網站）



台北101董事長賈永婕隨後在Facebook發文，親自證實消息，她幽默地說：「兒子，媽媽現在在你心中的地位，有沒有……提升一點點。」並回憶，今年初玄彬造訪台北101時，她曾隨口問同事們還想看誰，同事們表示希望見到GD，沒想到如今願望竟成真。她笑說：「總之這個展覽就是讓GD來到101，還可以跟他互動！！噢耶，媽媽我走路都有風。」

▲賈永婕證實展覽消息。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）