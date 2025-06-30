王浩一最後身影！紅T恤黑色背包…好友淚認：最後一次在人間紅塵的慢遊

記者陳芊秀／綜合報導

知名作家同時也是兩屆金鐘主持人王浩一於昨日（29）驟逝，享壽68歲，噩耗衝擊各界。好友同時也是《浩克漫遊》主持搭檔劉克襄難忍悲痛，30日曬出讀者提供的兩張背影照，傷心寫道：「應該是他最後一次在人間紅塵的慢遊。」

▲金鐘主持人王浩一台東驟逝震驚各界。（圖／翻攝自臉書）

劉克襄悲痛告知王浩一離世的消息，收到一位池上朋友提供的兩張照片，隨照附上的信內容提及，友人昨日（29）快中午在台東一間咖啡麵包店，看到一位男性背著《浩克漫遊》的背包，因此拍下的背影。他傷心認出這背影是好友王浩一，：「紅褐色T恤，搭配卡其短褲，再戴一頂紅帽，十足日常的外出裝扮。再加上『浩克慢遊』的背包，手上還拎著剛買的麵包。好像仍在拍片，身體如常。但應該也是，他最後一次在人間紅塵的慢遊。」而他進一步透露，王浩一前往當地頗具知名度的店買麵包，加上有報導指出，他的車子停在縣政府前的停車站，距離該店家不到1分鐘。

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劉克襄文末寫道：「再見了，老友。沒想到，我們的告別是如此與眾不同」。字裡行間難掩失去摯友的哀傷，見王浩一最後身影，還和老闆認真聊天，他形容「真的很『浩克慢遊』」。網友難過留言「瀟灑就此遠行」、「老師最後的身影」、「哎呀呀！越……越來越難過，因為沉澱下的慟惜越深沉，立馬視線模糊了！難以接受啊」。

▲劉克襄（左）與王浩一（右）自2017年主持節目《浩克慢遊》，交情深厚。（圖／翻攝自臉書）

王浩一與劉克襄自2014年開始主持行腳節目《浩克慢遊》，尋訪全台各地的風土民情。兩人在節目中背著節目特製的黑色背包，上面印有節目名稱「浩克漫遊」，成了兩人的招牌造型。

▲有人目擊王浩一離世前背著節目製作的黑色背包造訪店家。（圖／翻攝自臉書）