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劉品言「頂5個月孕肚」燦笑現身！專車司機接送…一看老公連晨翔

娛樂報報／劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

▲身穿連身洋裝的劉品言，在結束北影活動後準備離開會場。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

劉品言先前驚喜宣布結婚、懷孕雙喜訊，閃嫁連晨翔晉升幸福人妻。懷孕5個多月的她，日前出席台北電影節活動結束後上車準備離開，一旁還有專屬司機，仔細一看，駕駛就是她的老公連晨翔，上演貼心接送情，對於懷孕愛妻百般呵護。

娛樂報報／劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

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▲挺著孕肚帶著笑容，劉品言藏不住即將為人母的喜悅。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

6月21日下午，劉品言身穿香檳粉色長洋裝現身中山堂，頂著約5個月孕肚加上幸福的笑容，整個人充滿了媽媽的溫柔氛圍。當天她跟好姊妹宋芸樺、夏于喬、楊謹華出席台北電影節講座，大聊演藝生涯跟人生的轉變，坦言懷孕其實不在計畫內，「很幸運有機會做這件事情。」還透露預產期預計落在11月金馬獎前後。一結束活動，她便走到會場外，見到一旁等候多時的白色賓士轎車，相當順手地打開副駕駛車門入座。仔細一瞧，身旁駕駛座上坐的正是老公連晨翔，夫妻倆一起跟工作人員揮手說再見，便駕車離開中山堂。

娛樂報報／劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

▲劉品言結束活動後有專車接送，駕駛座上的正是老公連晨翔。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

告別工作人員後，劉品言和助理搭著連晨翔的車離開。經過10幾分鐘車程，車子停在大安區一處商業大樓門口，劉品言和助理一下車便炯炯有神地看著後面的車輛，發現被跟拍的她們不動聲色，走進商業大樓內。10分鐘後，劉品言換了一身黑色連身裝，戴上口罩，換上好走的平底鞋，與助理換搭乘多元計程車至信義區的百貨公司。

娛樂報報／劉品言頂5個月孕肚燦笑現身　老公連晨翔專車接送愛妻

▲劉品言換上一身黑色長洋裝，前往百貨公司購物。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

劉品言下月5日將在台北電影節頒獎典禮擔任主持人，先前主持過金鐘的她，對於大型典禮主持有經驗，只是當時她還有陳亞蘭搭檔互相幫忙，這次她獨挑大梁，帶著肚中寶寶一起參與盛會，已確定不會穿高跟鞋主持，但會不會在典禮上大開自己懷孕的玩笑，也成為當天典禮的亮點之一。

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