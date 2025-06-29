Energy差點不能當嘉賓！　阿信內幕全說了：沒得獎就取消

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天今晚台北大巨蛋演唱會，請到剛以〈星期五晚上〉拿下首座金曲獎的師弟團Energy擔任嘉賓，五人也再次發表得獎感言，坤達說昨天很開心得獎，今天又能再次站上五月天的舞台，「就像當初復合的時候，在高雄世運站上五月天舞台的感覺，一樣開心和感動，謝謝五月天。」阿弟更向五月天鞠躬致謝：「沒有五月天，我們應該沒有這個機會可以再次入圍金曲獎，也沒有有機會拿到昨天的年度歌曲，所以真的，請接受小弟一拜。」

▲五月天今晚在台北大巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

書偉說，除了感謝團員，也感謝自己一直堅持在演藝圈，「我們就是要讓大家看到希望，大家也不要放棄，永遠保持希望，我簡單講一個字，爽啦！」Toro則表示，自己昨天在台上喊「唱跳的時代來臨了」，就是改編自當年亂彈阿翔得獎的感言「樂團的時代來臨了」，阿弟一聽立刻說：「我們在五月天的場子上，你確定等下出得了門嗎？」

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五月天身為讓Energy合體復出的最大推手，阿信說，昨天五月天演唱會結束，就馬上關心Energy到底有沒有得獎，打趣表示，本來想說若沒得獎，今天的嘉賓環節就取消。阿信坦言此刻看著Energy很感動，「我看過他們20幾歲的樣子，也知道他們的風風雨雨，可以再度站在一起帶給所有人希望、奇蹟真的太好了，我真的很感動，再次謝謝Energy。」

▲五月天請到昨晚風光摘下金曲獎的Energy當嘉賓。（圖／相信音樂提供）

最後Energy除了帶來新科年度歌曲〈星期五晚上〉，還加碼新歌〈馬上去〉，並與五月天合唱〈任性〉。阿信還問Energy是否有缺人：「這樣我拿金曲的機率就變高，如果我早就加入的話，我就多一座金曲獎了！」最後更喊話：「他們曾經消失在世界上，如今在2025年回到我們的世界上，帶來更新的金曲和年度歌曲，Energy再也不會消失在我們的青春歲月裡頭了，謝謝你們！」宣示Energy未來再也不分離。