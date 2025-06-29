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五月天大巨蛋第三天拋震撼彈！　無預警「宣布新專輯名稱」

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天睽違9年回到「音樂原點」台北開唱，今（29日）也是他們在台北大巨蛋的第三場演出，現場4萬名歌迷依然以最熱情的活力迎接他們，主唱阿信更當眾宣布：「今天五月天很貼心，我們把場館的門鎖起來，鑰匙丟到淡水河裡了。」

▲▼五月天台北大巨蛋演唱會day3。（圖／相信音樂提供）

▲五月天今晚在台北大巨蛋進行第三天演出。（圖／相信音樂提供）

阿信還說，若現場有人明天被老闆問說怎麼沒來上班，「就說不好意思，我被五月天鎖在大巨蛋裡面了，我沒有辦法，你有辦法嗎？老闆我真的很想上班，但被五月天鎖起來了！」相當優

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第一場團員都坦承回到台北開唱很緊張，進入第三場眾人情緒更加放鬆，在準備要隨著時光機重返專輯《後青春期的詩》時，阿信突然點名冠佑：「剛剛冠佑說到青春期，但我認識冠佑就沒有青春期，只有發...」怪獸立刻接話：「發情期。」讓全體團員笑翻，冠佑立刻回：「Watch your mouth！」

▲▼五月天台北大巨蛋演唱會day3。（圖／相信音樂提供）

▲五月天阿信與怪獸。（圖／相信音樂提供）

瑪莎跳出來幫冠佑說話：「我們不要再虧他，每次只要講到這種話題，大家就故意說他，我們不要再這麼不成熟了，總之接下來下一張專輯，正式宣布專輯名稱，我們之前是《後青春期的詩》，接下來是《更年期的詩》。」又讓團員笑得東倒西歪，阿信笑說：「是《後更年期的詩》！」

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五月天

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