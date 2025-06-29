直擊／AB6IX太久沒來「台粉尖叫聲變了」　朴佑鎭虧：沒有罵你們，別誤會

記者吳睿慈／台北報導

韓團AB6IX透過節目《PRODUCE 101第二季》發跡，金東賢、朴佑鎭以及李大輝都參加過該節目，只有田雄是後來透過另類考驗再加入團隊，並於2019年正式出道，相隔2年多再度來台開唱，他們29日在TICC舉辦「2025 AB6IX CONCERT in Taipei」，李大輝用中文親切問候「你好」，現場氣氛熱烈。

▲▼AB6IX在台開唱。（圖／記者周宸亘攝）



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AB6IX於29日在台北國際會議中心開唱，4人穿著率性的牛仔龐克裝扮現身，唱著〈SURREAL〉、〈LOSER〉揭開演唱會序幕，李大輝率先打招呼「台北ABNEW，你好」，金東賢接著說：「隔了許久來到台灣，天氣真的非常熱，但台灣特有的氛圍讓我感到很開心。」

▲朴佑鎭虧歌迷「尖叫聲太小」。（圖／記者周宸亘攝）



▲李大輝緩頰「大家是不是有點怕生」。（圖／記者周宸亘攝）



團體太久沒來台灣，朴佑鎭虧歌迷「尖叫聲太小」，現場帶領所有人齊尖叫，全場觀眾奮力應援，他們才滿意地說：「可能我們目前只唱了2首歌，大家還有點怕生，希望大家保持剛剛的尖叫聲喔。」他們接著帶來〈In My Vein〉、〈SAVIOR〉演出，但歌迷尖叫聲又變小了，於是李大輝調侃：「我們太久沒來了，ABNEW是不是有點怕生？」朴佑鎭也表示「是不是忘記我們了？有點害羞欸。」

▲▼田雄、金東賢帶來精彩演出。（圖／記者周宸亘攝）

朴佑鎭解釋「因為有點擔心我們後面的舞台是很嗨的表演，但（粉絲）能跟我們一起熱情下去嗎？我們想要每次表演都更加開心、有趣，表演不是只有我們4個人在演出對吧。所以我們需要大家更多的應援」，他安撫歌迷：「大家不要誤會喔，我沒有在罵大家喔，我只是想告訴大家『來到演唱會，不要後悔地度過。」

▲▼AB6IX時隔2年返台開唱。（圖／記者周宸亘攝）

4人努力炒嗨氣氛，歌迷反應逐漸熱烈，氣氛一波波推向高潮，李大輝滿意地說：「大家現在還好嗎？感覺大家漸漸得熱起來囉！」繼續送上〈RED UP〉、〈GRAB ME〉歌曲等，帶來多首精彩歌曲表演，李大輝劇透表示「我們正在準備回歸專輯」，又是一陣熱烈尖叫聲。

▲▼田雄虧大輝氣球只射中3球不意外。（圖／記者周宸亘攝）

此趟來台，他們還去了夜市，李大輝、朴佑鎭與經紀人同行，他們品嚐了雞腿捲、胡椒餅，大讚「比想像中好吃」，同時挑戰了射氣球遊戲，李大輝只中3球，遭到同隊虧「一點都不意外」，朴佑鎭則是發揮神射手實力，20發裡中了15發。他們最後在看完粉絲製作的影片後，田雄想去2年前在舞台上的失誤，他當時的手臂因此受傷，「我對自己很生氣又失望，覺得對不起大家，今天特別想說要帶給大家精彩的演出，但反而是大家給我很大的力量，真的非常感謝大家，我愛你。」4人一致表示希望可以再儘快來到台灣與粉絲見面。