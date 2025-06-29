小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

記者孟育民／台北報導

小S二女兒 Lily（許韶恩）首場個展《Prey of Prey》，今（29 日）盛大開幕，許老三（許曦恩）也驚喜現身力挺姊姊，姊妹倆罕見同台相當吸睛。 Lily透露，很多畫作靈感都來自日常生活，其中更包括媽媽以及姨媽大S。年僅17歲的 Lily展現超強的藝術天賦，畫展才剛開幕第一天，大部分畫作幾乎都售出了，據悉全數都售出的話，可賺進超過百萬！

▲ Lily首次舉辦畫展。（圖／記者周宸亘攝）

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Lily的畫展有不少親友到場支持，連4個月不曾露面的小S，昨天和老公許雅鈞也低調現身，在場外幫忙招呼賓客，用實際行動力挺女兒。另外，吳宗憲、賈永婕、蔡康永、陳建州、范瑋琪、曾馨瑩、賈靜雯、梧桐妹、咘咘、波妞等人都送上花籃祝賀，黑范夫妻更寫道「乾爹、乾媽 So proud of you」，不忘送上告白，當中還也不少政商名流，足見S家族人緣極佳。

▲▼演藝圈好友力挺Lily畫展 。（圖／經紀人提供）

此次，Lily共展出25件作品，價格約莫在1萬元到10萬元不等，據現場工作人員透露，畫展才剛開幕，幾乎已經全售光。本次展覽策展人李承道甚至誇讚說：「我教過超過1200位藝術系學生，但像Lily這樣，年僅17歲就擁有明確視角、豐沛創作能量與自我語彙掌握力的創作者，極為罕見，Lily許韶恩在創作道路上可謂是充滿前景的青年藝術家。」





▲Lily展現驚人天賦。（圖／記者周宸亘攝）



Lily透露，第一次接觸藝術是在小學六年級，「當時老師給我們1個課業就是要自由創作，然後我就畫了，就是一系列的作品，然後同學看到我的時候就說好詭異喔但唯獨我的藝術老師跟我說，他看到我的天賦，然後希望我繼續下去，那就是我接觸藝術的第一次。」