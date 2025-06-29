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是枝裕和御用演員目睹「鄰居孤獨死」　離開日本遠赴菲律賓！

記者黃庠棻／台北報導

日本、馬來西亞、菲律賓合製電影《孤獨大叔出走中》昨日（28）於台北電影節進行全台首映，菲律賓導演嘉納斯維多利亞（Janus Victoria）特別抵台與影迷互動，今日（29）更在中山堂現身媒體茶敘，分享作品創作初衷與幕後故事。

▲《孤獨大叔出走中》導演嘉納斯維多利亞。（圖／台北電影節提供）

▲《孤獨大叔出走中》導演嘉納斯維多利亞。（圖／台北電影節提供）

菲律賓新銳導演嘉納斯維多利亞以自身對日本「孤獨死」現象的關注為出發，創作首部劇情長片《孤獨大叔出走中》，她曾在田調期間拍攝相關紀錄片作為素材累積，最終以劇情片形式呈現其核心命題，特邀日本名導是枝裕和御用演員中川雅也及菲律賓金獎影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲（Maria Isabel Lopez）銜接主演。

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▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

中川雅也繼《小偷家族》後再展內斂精湛演技，飾演親睹鄰居孤獨死的中年大叔，遭逢離婚與事業凋零，生活頓時茫然無光。在母親葬禮後偶遇來自菲律賓的看護（瑪利亞伊莎貝爾羅培茲飾），因失落產生連結，一同前往菲律賓，共織跨文化療癒之旅，體會後半餘生人際新連結與生命感悟。

▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

談及選角，導演表示整個過程歷時許久，直到遇見中川雅也，才真正看見角色的輪廓逐漸清晰。拍攝期間，兩人時常像朋友般交流，中川雅也會主動觀察場景與環境，細細思考角色在其中的行動與情緒反應，展現出對空間與氛圍極為敏銳的感知力。

▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

導演盛讚中川雅也「他在表演中跳脫劇本框架，加入具有日本文化意涵的細節與動作，使角色更具層次。」透過中川細膩的詮釋，角色顯得更加真實立體，也讓整部作品更具情感張力。

▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

至於女主角的選擇，導演坦言，當初擔心演員在短時間內學習全新語言會是一大挑戰，因此特別尋找具備語言基礎的演員。瑪利亞伊莎貝爾羅培茲剛好略通日文，這使得角色之間的互動更為自然順暢，也讓兩位主角的情感連結更加真實可信。

▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

導演表示，本片的創作起點來自照顧祖母的經驗，那段期間她接觸到日本「孤獨死」的社會現象，開始思索「衰老是悲傷的」這個觀念為何如此普遍且負面，「我想透過創作去回應內心的疑問，讓觀眾與我一同思考，孤獨究竟是什麼。」她補充，這不只是日本的課題，也不單是老年問題，更是當代全球共同面對的人際疏離與情感空缺。

▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

▲《孤獨大叔出走中》由日本演員中川雅也與菲律賓影后瑪利亞伊莎貝爾羅培茲主演。（圖／台北電影節提供）

《孤獨大叔出走中》跨足日本與菲律賓取景，鏡頭細膩捕捉兩地文化差異與情感斷裂。導演嘉納斯維多利亞以溫潤筆觸描繪悵然若失的中年男子如何踏上重生之旅，在喧囂的異地都市中重新感受人際連結的溫度與價值。她說「Kodokushi（孤獨死）並不只是孤單死去，更是一種被世界遺忘的恐懼。而我們活著的證明，不是沒有人陪，而是有人記得你。」

▲《孤獨大叔出走中》導演嘉納斯維多利亞。（圖／台北電影節提供）

▲《孤獨大叔出走中》導演嘉納斯維多利亞。（圖／台北電影節提供）

《孤獨大叔出走中》以溫潤筆觸，探尋孤獨、記憶與生命意涵，反思無聲的孤獨死亡。

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孤獨大叔出走中中川雅也瑪利亞伊莎貝爾羅培茲

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