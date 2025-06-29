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MAMAMOO頌樂拍MV「後面台灣人動作太眼熟」　網手癢笑哭：很想幫她一把

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星頌樂進軍華語樂壇，推出第一首中文歌〈Floating Free〉，邀請到唱作俱佳的9m88合唱，MV在台灣拍攝，她更為此學了7個月中文，上遍各大電視台宣傳。官方28日釋出MV幕後花絮，除了充滿最熟悉的台灣味，其中一幕，工作人員試圖拔塑膠椅子坐，最後卻失敗，引起網友強烈共鳴。

▲▼韓星Solar頌樂粉絲演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲頌樂進軍華語歌壇，苦學中文7個月。（圖／記者周宸亘攝）

MAMAMOO官方YouTube於28日釋出頌樂在台灣拍攝MV的點點滴滴，影片接近尾聲時，她接受訪問表示「在拍攝MV的期間，經歷了所有種類的天氣下雨、晴朗、起風、涼爽、炎熱還有冷，這是在3天之內所經歷的天氣。」但有趣的是，她受訪的期間，後方台灣工作人員卻超搶戲。

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▲▼MAMAMOO頌樂拍MV「後面台灣人動作太搶戲」　網笑哭：很想幫她一把。（圖／翻攝自MAMAMOO YouTube）

▲▼MAMAMOO頌樂拍MV「後面台灣人動作太搶戲」　網笑哭：很想幫她一把。（圖／翻攝自MAMAMOO YouTube）

▲▼MAMAMOO頌樂拍MV「後面台灣人動作太搶戲」　網笑哭：很想幫她一把。（圖／翻攝自MAMAMOO YouTube）

▲MAMAMOO頌樂拍MV受訪時，後面台灣工作人員動作太眼熟，令粉絲手癢直呼「很想幫她一把」。（圖／翻攝自MAMAMOO YouTube）

頌樂的後方出現了四角塑膠椅，由於椅子經常疊在一起，偶爾會出現難拔開的情況，該名工作人員努力了許久，先是把4個椅子分為2個，最後一個卻怎麼拔都不成功，最後消失在鏡頭裡。

這幕引起大批台灣粉絲注意，紛紛笑喊「頌樂對不起，我的目光全在後面工作人員身上」、「所以最後塑膠椅子拔開了嗎」」、「好想幫她拔椅子」、「濃濃的台灣味」、「笑出來」，意外掀起另類話題討論。

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