7月4日星座運勢／天蠍情侶不滿現狀！ 水瓶花錢別衝動
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：增進專業技能
感情：誤會他人心意
財運：衝動花費漏財
幸運色：白灰色
貴人：金牛
小人：巨蟹
工作：友人轉介機會
感情：留意過度強勢
財運：獲利逐漸成長
幸運色：桃木色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：增加專業技術
感情：心情鬱悶疲倦
財運：深入財經知識
幸運色：鵝黃色
貴人：天秤
小人：雙魚
【土象星座】
工作：收穫前輩經驗
感情：放下過多憂慮
財運：減少生活開銷
幸運色：天藍色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：聆聽新人想法
感情：彼此交流愉悅
財運：理性態度看錢
幸運色：淺棕色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：充滿熱情動力
感情：思考彼此未來
財運：降低日常花費
幸運色：淺粉色
貴人：處女
小人：獅子
【水象星座】
工作：增加合作管道
感情：盡量理性對話
財運：收穫須更努力
幸運色：象牙白
貴人：射手
小人：天蠍
工作：業績逐漸成長
感情：不滿彼此現狀
財運：尋找投資項目
幸運色：葡萄紫
貴人：牡羊
小人：處女
工作：避免過度設限
感情：彼此感情升溫
財運：今日不宜變動
幸運色：草綠色
貴人：魔羯
小人：牡羊
【火象星座】
工作：績效再接再勵
感情：家庭關係和樂
財運：慎防設局詐騙
幸運色：可可色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：順利取得機會
感情：主動示好對方
財運：小心意外漏財
幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：事情多易煩躁
感情：兩人感情增溫
財運：投資再三考慮
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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