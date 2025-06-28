直擊／BIGBANG來了！大聲台上重磅宣布喜訊　前進高雄開唱：我們9月20日見

記者吳睿慈／台北報導

南韓天團BIGBANG大聲相隔1年，遵守與台灣粉絲的約定，28日帶著個人演唱會來到台北流行音樂中心開唱，4千粉絲到場支持，他以親切的中文與觀眾打招呼：「台北粉絲們最棒！」全場回以熱情尖叫聲，他接續帶來BIGBANG組曲、個人歌曲等，最後宣布重磅好消息，9月20日以個人演唱會再度返回台灣，這次前進南部高雄流行音樂中心開唱，歌迷嚇歪尖叫聲掀頂。

▲大聲28日在台北流行音樂中心開唱。（圖／COME ON JKSSP提供）



大聲28日演唱會以歌曲〈Universe〉開場，他穿著金黃色亮鑽外套現身，並以中文打招呼「大家好，我是大聲，大家過得好嗎？很想念你們。」唱到第三首〈Jump〉氣氛嗨到最高點，他在台上跟著唱跳，還把外套脫到一半露出結實手臂，隨後把毛巾往台下丟，又是一陣激烈尖叫聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大聲表達對於粉絲的思念，「台北，好想念你們，我去年來了台北，但那時候是以粉絲演唱會的形式，當時就很擔心究竟會不會有人來，但很多人來了，所以我那時候就說了，明年或有機會的話還要再來，所以我守約了，我就是這樣的男人！」

▲▼大聲演唱會氣氛有笑有淚。（圖／COME ON JKSSP提供）



演唱會接近尾聲，大聲唸出自己準備的英文信件，感性之際，台下粉絲卻拿著「Stupid Liar」手幅，他笑虧：「我在唸這麼真摯的信，你們卻舉著『Stupid Liar』，果然我就是個『Stupid Liar』。」他感性結尾表示抵達各個城市開演唱會都感到很幸福，「日後希望經常經常來到台，變成一個例行公事。」全場給予熱情回應。

安可段驚喜連發，大聲站上舞台上層鼓台高唱〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、〈WE LIKE 2 PARTY〉三首組曲，雷射乾冰與彩帶砲接連引爆，讓氣氛一口氣推至最高潮。最終曲〈看我，歸順〉於上下舞台穿梭演出，配合多畫面影像中繼畫下歡樂句點。

▲大聲親自宣布9月高雄見。（圖／COME ON JKSSP提供）



整場演出從曲目設計到舞台特效層層堆疊，展現大聲十足誠意，他也親口宣布大驚喜，將於9月20日在高雄流行音樂中心開唱，「大家9月20日要做什麼？9月20日沒行程吧，雖然高雄有點距離，但我們9月20日在高雄再見一次，大家小心回家！」現場粉絲看到後全場驚喜尖叫，完美結束台北演唱會，並同時宣布高雄個人場。