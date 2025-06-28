追星追到陽明山！民眾側拍「女團拍MV現場」網嗨翻：是ELL＆s！

記者許逸群／台北報導

台灣知名女團ELL&s再次引起熱議！她們日前到陽明山拍攝新曲MV，吸引眾多粉絲追星到山上圍觀。其中，有網友路過在遠處觀看，並且側拍後在Threads發文：「追星到陽明山，有人知道是誰嗎？」網友的發文在短短1天時間，立刻吸引3萬名網友按讚，以及數百則留言及轉發。

▲女團ELL&s日前在陽明山拍攝MV，吸引大批粉絲前往追星。（圖／KJM娛樂提供）

許多網友紛紛猜測畫面內舞台及後製風格，與ELL&s正在準備發行的新歌《Cloud 99》MV相符，不少人更迫不及待地喊話：「是《Cloud 99 MV》吧？」有粉絲留言寫道：「完全是MV規格，舞步水準也只能是ELL&s！」另有人推測：「如果是這個場景，MV應該會在7月中旬釋出吧！」

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▲女團ELL&s先前在大巨蛋演出新曲震撼全場。（圖／KJM娛樂提供）

事實上，這首歌曲先前已在台北大巨蛋的「G!POP主題日」驚鴻一現，當晚她們不僅以〈Empire〉炒熱現場氣氛，更搶先公開《Cloud 99》的部分橋段，引發現場粉絲尖叫連連。這次疑似 MV 拍攝畫面再度流出，讓不少網友留言直呼：「好想看完整版！」而官方也似乎未讓粉絲等太久。

另外，不少鐵粉也藉這次網路熱潮向大眾喊話：「是我們台灣的實力派女團 ELL&s，拜託大家入坑！」雖然成團時間不長，但憑藉連續釋出的舞台作品與穩定表現，ELL&s已逐漸在本地樂壇累積口碑。從大巨蛋的萬人現場到陽明山的MV側拍現場，網路與實體舞台同步發酵話題。

根據了解，ELL&s預計將於7月4日在「高雄啤酒節」的「台啤體驗館」舞台上首度公開完整演出新曲《Cloud 99》，隨後於7月13日登上 S2O Taiwan 水音樂節，以全新編舞與視覺陣容強勢回歸。