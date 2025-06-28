金曲獎／羅時豐露胸唱客家山歌　被虧拿特別貢獻獎：希望還活著

記者王靖淳／綜合報導

第36屆金曲獎頒獎典禮今（28）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，今年取消主持人的節目安排，改由引言人取代主持人。稍早由藝人羅時豐搭檔邱淑蟬頒發最佳客語歌手獎、最佳客語專輯獎。

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▲羅時豐唱歌串場。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

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羅時豐與邱淑蟬聯手頒獎，兩人互動笑料不斷，逗得全場觀眾笑聲連連。不過最吸睛的，莫過於羅時豐今晚的造型，他以一襲西裝搭配半截藍色襯衫現身，胸前開口大方的設計，讓不少聊天室的網友驚呼「露胸？」

羅時豐在台上用客語親切向大家打招呼，展現親和力。事實上，他過去曾在2001年拿下金曲獎「最佳方言男演唱人獎」，之後多次入圍未能再獲獎，讓一旁的邱淑蟬聽完後調侃表示，希望他未來能拿下「特別貢獻獎」，為此羅時豐則幽默回應：「希望我那時候還活著！」此話一出，立即逗樂全場。

▲羅時豐唱歌串場。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

除了玩笑話題外，羅時豐也不忘本業，當場清唱一段客家山歌，展現實力唱功，不但贏得現場掌聲，也讓不少網友在聊天室感動直說：「不愧是金曲常客。」