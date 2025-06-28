金曲獎／彭佳慧一開口全場爆雞皮！　連唱5經典網全跪：超級鬼

記者王靖淳／綜合報導



第36屆金曲獎頒獎典禮今（28）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，今年取消主持人的節目安排，改由引言人取代主持人。稍早由金曲歌后彭佳慧登台獻唱5首歌曲，一登場就令觀看直播的網友在PTT及聊天室掀起討論。

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▲表演三，彭佳慧。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

彭佳慧獻唱〈快樂的人請舉手〉、〈我在客廳做的夢〉、〈舊夢〉、〈大齡女子〉、〈走在紅毯那一天〉5首歌，她一開口便讓網友直呼「超級鬼」、「起雞母皮」。有人甚至激動形容「好穩，不愧是實力派的！」不少網友在表演結束後，紛紛湧入PTT留言區讚嘆，有人表示「彭佳慧太扯了」，也有人稱她「撐出一片天」，大讚她的舞台魅力與演唱渲染，「非常讚」、「有夠氣勢磅礡。」

▲表演三，彭佳慧。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

彭佳慧曾獲得第34屆金曲獎「最佳客語歌手獎」，6月初才剛4度登上台北小巨蛋開唱。談到投入準備金曲獎表演，她坦言這是極大的挑戰：「這兩件事情幾乎同時進行，讓我一度猶豫自己是否能負荷。」這次以融合華語與客語的組曲登上金曲舞台，彭佳慧感性表示非常感動與榮幸，讓觀眾朋友重新認識客語歌曲的魅力，「客語歌就是流行歌曲的另一種語言呈現。」