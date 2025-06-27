澳洲靈魂神團Hiatus Kaiyote三度入圍葛萊美　10月23日首度攻台開唱

記者蕭采薇／台北報導

澳洲靈魂神團「Hiatus Kaiyote」將於10月23日首度來台，登上台北Legacy開唱。成軍於2011年的他們，曾三度入圍葛萊美獎，音樂融合靈魂、放克、嘻哈與迷幻電子等多元風格，作品多次被Drake、Kendrick Lamar、Beyoncé等大咖取樣，是當代最受矚目的實驗系樂團之一。

▲澳洲靈魂神團Hiatus Kaiyote，10月23日首度攻台開唱。（圖／Wonderful Entertainment Asia提供）

此次演出將以去年推出的原創專輯《Love Heart Cheat Code》為主軸，靈感橫跨宮崎駿動畫、NASA網站資料、網路迷因與老派靈魂樂。主打歌《Telescope》便取材自哈伯望遠鏡根據團員生日所拍下的星象照片，再融入The Temptations經典名曲《My Girl》旋律，交織出一首浪漫又迷幻的太空詩篇。

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這張專輯不僅展現豐富想像力，也反映主唱Nai Palm病後重生的內在歷程，收錄作品包括溫柔療癒的《Make Friends》、輕快童趣的《Longcat》，以及翻唱經典迷幻曲《White Rabbit》等。貝斯手Bender表示：「這次我們試著用更直接的方式說故事，這對我們來說也是一種全新的挑戰。」

▲澳洲靈魂神團Hiatus Kaiyote，10月23日首度攻台開唱。（圖／Wonderful Entertainment Asia提供）



《HIATUS KAIYOTE LIVE IN TAIPEI 2025》將於10月23日晚上8點在Legacy Taipei登場。門票將於7月3日中午11點正式啟售，票價分為Premium 2800元、GA 2200元，另設身障及陪同席1100元，購票請洽ticketplus。