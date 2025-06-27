張本渝答應求婚！4年遠距戀成正果「有空就登記」　創業砸50萬挑戰瑜伽女王　

記者蕭采薇／台北報導

大愛劇《假日到山裏來看你》，張本渝在其中飾演護理系的「羅淑芬」老師，精力充沛、勇往直前，學生都叫她「猛姊」。她26出席首映會，砸了將近50萬資金做瑜伽教學網站，給自己1年時間，希望明年5月前可以營運。也透露已經答應男友求婚，有空就可以去登記。

▲張本渝四年的遠距離戀愛修成正果。（圖／大愛提供）



張本渝跟定居在美國的ABC男友交往4年，不過只見過一次面，每天靠視訊維繫感情。近日剛創業的他，也會和男友分享心情。張本渝男友預計7月、8月回台，她也表示，到時若有空閒就可以去登記結婚，不過仍語帶保留的說：「不確定到時會不會工作纏身，我可能還是很忙。」

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那異地戀如何維持信任？她說：「與其說我不知道他人在哪裡，倒不如說他擔心我比較多，他是大宅男，除了工作就是回家，很可以一個人，爸媽也很早過世，所以他很獨立，他擔心我這個行業認識的朋友很多啊，殊不知我現在也是不工作就回家啦。」

▲《假日到山裏來看你》首映記者會，前排左起張家慧、林慶台、張本渝、徐詣帆、李宣榕、陳妤，後排左起徐愷伶、林孫煜豪、李夢苡樺、林亭莉、林巧媛、宸頤。（圖／大愛提供）

張本渝自己是阿美族，有著二分之一的原住民血統，當時聽著原型人物「羅淑芬」的故事就深受感動，拍攝時帶著很興奮的心情回到山裏，能夠演出這部戲也感到榮幸，很開心可以用自己的方式為部落做點事情。因為拍戲在花東待了三個月，張本渝給大家的建議是「自駕遊」，「開著車窗開車，感覺空氣連呼吸都不夠，儘管開同樣的路，還是覺得新鮮」。

她還回憶，有一天的拍攝，還遇到颱風來襲，白天還在霧鹿部落拍，就已經下起大雨，搶拍兩場戲後，整個劇組決定收拾行李撤回台北，當天張本渝自己開車北上，但因為有「夜盲症」，對於光的距離、路段的判別是很差的。

▲《假日到山裏來看你》張本渝、徐詣帆。（圖／大愛提供）



張本渝說：「所以我就跟著別人的車尾燈，一度跟不到車，越開越心慌，心想有沒有開錯路，直到有車出現我才趕緊跟上」後來半路上有樹倒下，巧的是碰到了劇組工作人員，於是大家拿出桌子、零食，在等修好路的過程中，還開了場「夜光零食趴」。《假日到山裏來看你》7月1日起播出。