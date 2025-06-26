炎亞綸遭被迫出櫃！認曾動念退出演藝圈　陷低潮偷哭「每天心驚膽跳」

記者孟育民／台北報導

炎亞綸近期登上知名YouTube頻道《Amazing Talker》接受訪問，宣傳將於7月4日的《炎上 炎亞綸》。 談及2018年被迫公開出櫃，他坦承當時曾動念想退出演藝圈，甚至還詢問朋友是否能介紹其他工作。他直言那段時間「每天醒來都心驚膽跳，不知道今天會不會又多一條新聞」也感嘆：「那時候的環境還不太能接受我的性向與特質。」





▲▼炎亞綸坦言當年低潮，一度想退出演藝圈。（圖／翻攝自YouTube／驚奇玩起來 AmazingTalker Show）

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面對如海嘯般的負評，他陷入長時間的自我懷疑與低潮。「幹嘛怕做自己？」他後來反問自己，也不斷練習接納與釋懷「這就是我」他學會面對輿論風暴的方式：「我臉皮厚，不看那些酸言酸語，但我也會偷哭啦！」他笑說，強調自己其實沒有外界想像中那麼堅強。節目中也特別討論「炎上」現象，炎亞綸分享他選擇「不去看那些評論」。

▲炎亞綸曾自我懷疑。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

另外，炎亞綸回憶，小學時期跟隨從事研究的父親全家赴美生活五年，成了小小留學生。他坦言當時身處白人與非裔同學之間，語言、文化皆感陌生，也曾意外被捲入校園衝突，「我數學超爛，但因為我是亞洲人，就自動被放進數學資優班！」他苦笑說。不過總體來說，他認為自己當時被視為「有禮貌的典型亞洲人」，大家對他還算友善。



結束美國生活返台後，炎亞綸反而經歷所謂的「反文化衝擊」，說話不自覺夾雜英文，竟成了被側目的原因。他無奈表示：「會被說是『從美國回來的』，好像很不接地氣。」直到學會打籃球，才終於在校園中找到歸屬。他也透露，西方教育讓他習慣直來直往，「你有意見就要說出來」也形塑了他日後直言不諱的風格，逐漸從偶像身分中跳脫成為以真性情著稱的藝人。