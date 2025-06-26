直擊／不是假和解！　孫德榮、羅志祥25年破冰「150萬大禮」逼哭他

記者蔡琛儀／台北報導

知名經紀人孫德榮創立「喬傑立娛樂」，捧紅羅志祥、王心凌、5566、K ONE、七朵花等一票偶像，今（26日）孫德榮宣布開播YT頻道「喬傑立帝國」，並舉辦記者會，邀請羅志祥力挺。這也是師徒倆5年前和解後，睽違25年首次在媒體面前合體，羅志祥還強調：「不是假和解喔！」

▲▼孫德榮、羅志祥睽違25年首度在媒體面前合體。（圖／記者李毓康攝）

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孫德榮和羅志祥當年因合約問題撕破臉，他表示，兩人之所以能和解，「微信」佔了很大的功勞，還嗆昔日「Postm3n」成員林大晉「沒懶趴」，原來他之前手機壞掉，所有資料都消失，有一次遇到昔日「Postm3n」成員林大晉，要對方給他羅志祥聯絡方式，「他說不行要先問羅志祥，不能直接給你，我說你給我，羅志祥加不加是他的事，你不給我就是你沒『那個』的問題，他才好像去問了你。」

羅志祥坦言，後來接到林大晉詢問，一開始還很緊張，「 我就嚇到，想說他要跟我說什麼？要罵我嗎？以前透過電視罵我 鞥，現在用微信罵我？結果加了第一句說好久不見，感覺沒什麼攻擊，我就說好久不見，才聊起來。」結果孫德榮對他說的第一句話是「你為什麼要背叛我？」羅志祥反問：「你為什麼要拋棄我？」兩人暢聊許久終於解開心結。

▲孫德榮霸氣將羅志祥在威聚唱片的五首歌曲版權無償送給他。（圖／記者李毓康攝）

孫德榮今天更當眾宣佈，無償贈與羅志祥五首他在威聚時代的歌曲版權，當年共砸了150萬元製作，讓羅志祥感動到瞬間眼眶泛淚，孫德榮感性說：「給了他，就完整了。」羅志祥直呼很開心，表示這些歌應該很多人都沒聽過，之後演唱會會考慮安排進去。其實孫德榮今本來還邀請當年替羅志祥第一張專輯的製作人來當神秘嘉賓，無奈對方因罹患恐慌症，半百考量下還是沒到場。