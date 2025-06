泰勒絲在男友主辦活動無預警獻唱！　男友5字留言閃瞎

▲泰勒絲力挺男友凱爾西的慈善活動,無預警衝上台表演,讓觀眾驚呼連連。(圖/翻攝NFL IG、dbstevensphoto IG)

圖文/鏡週刊

美國天后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL堪薩斯城酋長球星崔維斯凱爾西(Travis Kelce)戀愛ing。近日泰勒絲現身男友主辦的活動,她無預警衝上台獻唱,讓現場觀眾驚喜萬分。凱爾西之後也在社群網站寫下「5個字」留言曬恩愛,讓粉絲們陷入瘋狂。

根據《每日郵報》報導,凱爾西與舊金山49人隊球星喬治基特爾(George Kittle)和前NFL緊端球員、現為分析師的格雷格奧爾森(Greg Olsen)共同創辦的「緊端大學」(Tight End University),成立至今已經4年。本月25日,他們在納什維爾舉辦慈善音樂會「Tight Ends and Friends」,演出陣容包含鄉村歌手索菲亞史考特(Sophia Scott)、葛拉漢巴勒姆(Graham Barham)及蔡斯萊斯(Chase Rice)等人。

▲泰勒絲無預警衝上台表演經典歌曲〈Shake It Off〉,嗨炸全場。(圖/翻攝NFL IG)

泰勒絲當天晚上以觀眾身份現身VIP區,支持男友的慈善事業。不過,當鄉村歌手凱恩布朗(Kane Brown)即將結束表演時,泰勒絲突然登台,與布朗合唱她的經典歌曲〈Shake It Off〉,用的還是萊斯的木吉他表演。泰勒絲笑說這場表演是:「我們3分鐘前才計劃的。」現場近1,200名觀眾欣喜若狂,尖叫聲轟頂,跟著一起大合唱,氣氛超歡樂。

▲凱爾西在泰勒絲表演的照片留言:「Turn me up Tay Tay!!!」相當甜蜜。(圖/翻攝NFL IG)

這是泰勒絲自去年結束「時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)後,首度在公眾場合開唱,驚喜演出迅速在社群網站掀起熱議。隨後凱爾西還在NFL官方IG一組泰勒絲表演的照片下留言:「Turn me up Tay Tay!!!」(讓我熱血沸騰吧,Tay Tay!)短短5個字罕見對女友示愛,甜蜜爆棚。有網友看了笑說:「我知道頭號Swiftie(泰勒絲粉絲)是誰了!」另一名粉絲則說:「我在路邊暈倒啦!」

????️| Full performance of Shake It Off (TEU version)! Wow! pic.twitter.com/77UOjvmeHW