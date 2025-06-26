泰勒絲在男友主辦活動無預警獻唱！　男友5字留言閃瞎

▲泰勒絲力挺男友凱爾西的慈善活動，無預警衝上台表演，讓觀眾驚呼連連。（圖／翻攝NFL IG、dbstevensphoto IG）

圖文／鏡週刊

美國天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL堪薩斯城酋長球星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）戀愛ing。近日泰勒絲現身男友主辦的活動，她無預警衝上台獻唱，讓現場觀眾驚喜萬分。凱爾西之後也在社群網站寫下「5個字」留言曬恩愛，讓粉絲們陷入瘋狂。

根據《每日郵報》報導，凱爾西與舊金山49人隊球星喬治基特爾（George Kittle）和前NFL緊端球員、現為分析師的格雷格奧爾森（Greg Olsen）共同創辦的「緊端大學」（Tight End University），成立至今已經4年。本月25日，他們在納什維爾舉辦慈善音樂會「Tight Ends and Friends」，演出陣容包含鄉村歌手索菲亞史考特（Sophia Scott）、葛拉漢巴勒姆（Graham Barham）及蔡斯萊斯（Chase Rice）等人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲泰勒絲無預警衝上台表演經典歌曲〈Shake It Off〉，嗨炸全場。（圖／翻攝NFL IG）

泰勒絲當天晚上以觀眾身份現身VIP區，支持男友的慈善事業。不過，當鄉村歌手凱恩布朗（Kane Brown）即將結束表演時，泰勒絲突然登台，與布朗合唱她的經典歌曲〈Shake It Off〉，用的還是萊斯的木吉他表演。泰勒絲笑說這場表演是：「我們3分鐘前才計劃的。」現場近1,200名觀眾欣喜若狂，尖叫聲轟頂，跟著一起大合唱，氣氛超歡樂。

▲凱爾西在泰勒絲表演的照片留言：「Turn me up Tay Tay!!!」相當甜蜜。（圖／翻攝NFL IG）

這是泰勒絲自去年結束「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）後，首度在公眾場合開唱，驚喜演出迅速在社群網站掀起熱議。隨後凱爾西還在NFL官方IG一組泰勒絲表演的照片下留言：「Turn me up Tay Tay!!!」（讓我熱血沸騰吧，Tay Tay！）短短5個字罕見對女友示愛，甜蜜爆棚。有網友看了笑說：「我知道頭號Swiftie（泰勒絲粉絲）是誰了！」另一名粉絲則說：「我在路邊暈倒啦！」

????️| Full performance of Shake It Off (TEU version)! Wow! pic.twitter.com/77UOjvmeHW — Taylor Swift Updates ???? (@swifferupdates) June 25, 2025



更多鏡週刊報導

川普嗆泰勒絲「不再火辣」惹怒粉絲 白宮急滅火澄清

24歲泰勒絲鐵粉忘記愛歌歌詞 一照腦斷層竟發現「事情大條了」

泰勒絲唱捲515億擠身《富比士》名人富豪榜 他擁1762億成最富有影人