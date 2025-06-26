《驚奇4超人：第一步》隱形女凡妮莎寇比生了！　寶寶首度亮相揭神級反派面目

記者蕭采薇／台北報導

再等不到一個月！漫威影業年度強檔《驚奇4超人：第一步》將於登場。漫威第一家庭全力迎戰！驚奇4超人火力全開全新出擊，驚奇再現團結一心，聯手對抗史上最強神級大反派。未來復古華麗視覺感官饗宴 ，打造新世代的無敵英雄。

▲《驚奇4超人：第一步》凡妮莎寇比飾演的「隱形女」生下了寶寶。（圖／漫威影業提供）

最新預告更揭露凡妮莎寇比飾演的「隱形女」生下的寶寶，此外，「銀色衝浪手」更現身地球宣告神級反派「行星吞噬者」即將到來，並殲滅整個星球，末日危機感強烈來襲，勢必引爆一場終極大戰！

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《驚奇4超人：第一步》終極預告再現4位超人的獨門絕活，驚奇先生的彈力拳腳、隱形女的隱身功力、霹靂火的飛天遁地，以及石頭人的力大無窮，但他們迎戰面對史上最強大神級反派「行星吞噬者」及其得力左右手「銀色衝浪手」，即使他們各懷絕技，真正讓他們無堅不摧的，其實是身為一家人而擁有彼此！

▲《驚奇4超人：第一步》堪稱漫威電影宇宙踏入新篇章的關鍵起點。（圖／漫威影業提供）

本片堪稱漫威電影宇宙踏入新篇章的關鍵起點，更是邁入眾所期待的《復仇者聯盟：末日之戰》（暫譯）的全新紀元，除了全新出擊的驚奇4超人，更有目不暇給的未來復古感美學，充滿1960年代感的室內設計與飛天跑車，都令人神往不已，打造新世代無敵英雄，也塑造華麗視覺感官饗宴。

▲《驚奇4超人：第一步》，「漫威第一家庭」有了下一代。（圖／漫威影業提供）

精彩刺激動作特效令人驚呼連連，驚奇4超人 專屬的詼諧幽默也使人不禁發噱，石頭人不斷被慫恿卻死都不肯講出原版卡通裡的招牌台詞：「開扁時間到了！」就算在拯救世界的危急關頭還是不被放過。驚奇先生與隱形女的可愛小寶寶富蘭克林也首度現身，而這個角色更引爆粉絲熱烈討論，因為這個寶寶將觸發未來整個漫威宇宙的發展方向。《驚奇4超人：第一步》將於7月23日震撼大銀幕。