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曾莞婷控《飢餓》喜新厭舊！　峮峮入主「主謀就沒找過她」製作人遭砲轟

記者孟育民／台北報導

中視《飢餓遊戲》睽違一年多，再度出國前往馬來西亞出外景，本週日（29日）播出的新一集內容，節目首度飛往馬來西亞柔佛州進行拍攝，其中曾莞婷已許久沒上《飢餓遊戲》，主持群見到便稱她是「海外限定來賓」，只有出國時才會遇到，但曾莞婷卻語帶哀怨地解釋：「我不許你們這麼說，是因為自從花花跟峮峮入主以後，主謀就再也沒有找過我，就是只見新人笑、不見舊人哭，你們不知道我有多傷心。」還作勢掩面哭泣，眾人一聽也直指製作人確實「喜新厭舊」，不該錯怪曾莞婷。

▲▼《飢餓遊戲》展開海外熱血爆笑的「飢餓王選拔賽」。（圖／中視提供）

▲《飢餓遊戲》展開海外熱血爆笑的「飢餓王選拔賽」。（圖／中視提供）

曾莞婷、鄭人碩難得一起錄外景，製作單位便安排北館角頭鄭人碩對上湳沆角頭的女兒曾莞婷，讓兩人在電影中的競爭延續到綜藝節目上，兩人選隊友時，在旁的無尊苦苦推銷自己是「體育系」，卻慘遭忽視，被眾人笑虧根本是「見笑系（台語）」。

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▲▼《飢餓遊戲》展開海外熱血爆笑的「飢餓王選拔賽」。（圖／中視提供）

▲《飢餓遊戲》首次前進馬來西亞。（圖／中視提供）

第一關挑戰得穿著健康步道，考驗藝人的腳底忍受力，鄭人碩不想輸，跑的賣力，直接把鞋子踩壞，被封是「新一代破壞王」。另一關要背下題目，身為演員的鄭人碩被賦予高度期待，不料台詞王卻意外失常，王仁甫意有所指地說：「想說演員應該背台詞很厲害，發現也還好嘛」，被虧的鄭人碩無地自容崩潰大喊：「那我回家把所有的獎項全部丟掉，燒了好不好，從零開始」。

▲▼《飢餓遊戲》展開海外熱血爆笑的「飢餓王選拔賽」。（圖／中視提供）

▲眾人踩健康步道。（圖／中視提供）

因為出國五天扣除兩天拉車，中間三天就要錄完三集，第一集是一連奮戰12小時所錄製，男藝人都錄到明顯鬍子長出來、體力見底，但精采程度絲毫未減。像是關卡中，王仁甫挑戰「腰綁鉛筆深蹲吊水瓶」，他自誇腰力笑指曾吊過摩托車，結果準度不夠只好一直蹲馬步；孫協志則戴上懶人眼鏡挑戰穿針引線，無奈老花眼讓遊戲難上加難：「這針孔根本是給小學生用的，我現在像復健中的長輩。」

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飢餓遊戲峮峮曾莞婷王仁甫許孟哲

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