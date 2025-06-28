6月28日星座運勢／射手迎來良好成績 魔羯獲得意外錢財
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：廣結職場人脈
感情：多加善於傾聽
財運：陷入一些阻礙
幸運色：紅磚色
貴人：牡羊
小人：雙魚
工作：冷靜應變工作
感情：感情邁入穩定
財運：業績突然暴增
幸運色：深紫色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：做好眼前職責
感情：感情步調放慢
財運：會出現些損失
幸運色：湖水綠
貴人：雙子
小人：天蠍
【土象星座】
工作：記得笑臉迎人
感情：愉快享受約會
財運：獲得意外錢財
幸運色：天空藍
貴人：巨蟹
小人：魔羯
工作：溝通合作理念
感情：釐清感情未來
財運：股市多加留意
幸運色：純白色
貴人：射手
小人：處女
工作：躲過不必紛爭
感情：降低內心期望
財運：困難得到解套
幸運色：橡木色
貴人：獅子
小人：天秤
【水象星座】
工作：找尋新的方向
感情：彼此平平淡淡
財運：營利表現平穩
幸運色：正紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：參考多方意見
感情：收斂任性心態
財運：擺脫資金困境
幸運色：紫晶色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
工作：合約順利談成
感情：付出別想得失
財運：恐有失信損失
幸運色：海藍色
貴人：金牛
小人：牡羊
【火象星座】
工作：付出多於回報
感情：多加主動邀約
財運：得到理想收入
幸運色：橙黃色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：面臨巨大壓力
感情：誠實才可長久
財運：較無明顯收穫
幸運色：金黃色
貴人：天秤
小人：射手
工作：迎來良好成績
感情：一起共度時艱
財運：利益雙雙成長
幸運色：淡粉色
貴人：雙魚
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響