贈票／超人力霸王暑假強勢登臺！新聞雲APP限時抽馬上GO

活動小組／綜合報導

▲ETtoday免費抽票！【超人力霸王舞臺劇 In Taiwan 2025】 暑假震撼登臺！（圖／活動小組提供）

暑假到了，你還在煩惱怎麼安排、怎麼打發嗎？別煩惱～ ETtoday 都幫你想好了！馬上開啟 ETtoday APP，立馬登記，就有機會近距離與光之英雄超人力霸王見面！

這個暑假，由日本圓谷製作原班人馬打造、由童歡藝術有限公司主辦的《超人力霸王舞臺劇 In Taiwan 2025》，7月18日起橫跨台北、桃園、苗栗、台中、雲林、新營、台南、高雄八大城市，全臺巡演氣勢磅礴啟動！

除了布雷薩、德卡、特利卡、雅克、葛莉喬等人氣英雄再度合體，本次更有全新角色「奧米加」首次亮相，聯手對抗暗黑魔城勢力，獻上最炸裂的舞臺特攝體驗！劇中結合大型實體怪獸裝置、特效投影與經典光束技能，讓大小觀眾沉浸在80分鐘的光之戰場，見證英雄守護宇宙與人類的希望之光。

新聞雲App特別加碼推出限時抽票活動，爸媽們只要跟著簡單三步驟，就有機會免費帶孩子追星：

ETtoday x 超人力霸王舞臺劇 In Taiwan 2025 贈票活動

▌ 活動時間：即日起至2025/7/15 23:59

▌ 活動辦法：

1️⃣ 開啟新聞雲APP，登入 ETtoday 會員並綁定東森購物會員參加活動。

2️⃣ 前往APP活動頁面回答問題，並填寫正確個人資料。

3️⃣ 即可獲得抽票資格，還可透過個人邀請碼邀請親友，一起提升中獎機率！

▌ 活動獎項：

此次抽獎獎項包含 三個場次，各抽出6組(每組兩張)，共抽出18組 ，每張【超人力霸王舞臺劇 In Taiwan 2025】票券（價值600元／張）。

▌ 抽獎場次：

演出地點：臺北市政大樓親子劇場（臺北市信義區市府路1號2F）

7/18（五）19:30

7/19（六）19:30

7/20（日）19:30



（場次安排將以主辦單位最終抽出並公告為準）

▌ 得獎公告：

2025/7/16 於 App活動頁面公布，並以簡訊通知得獎者。

（請確認會員登入資料的手機號碼正確及有效。得獎者請務必於兌獎時間內，依據得獎信件說明完成兌獎程序及作業，逾期或資料不全、資料錯誤、不實者，視為得獎者放棄得獎資格，不得異議。）

※ 主辦單位保有修正、解釋、暫停或終止本活動之權利，如有未盡事宜，以主辦單位解釋為準。

●光與希望不滅，英雄等你現場見！

●立即開啟新聞雲APP → 完成任務 → 抽票去！