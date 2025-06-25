金鐘男星住東京2個月遭警攔下盤查！用翻譯軟體問緣由…一看傻眼

記者黃庠棻／台北報導

男星黃冠智因公視劇集《聽海湧》和日本演員、同時也是日本知名劇團「52PRO！」的團長塚原大助結緣，受邀參與台日共製舞台劇《流浪樹》演出，6月初在東京舞台劇指標性劇場「本多劇場」完成日本公演，即將於6月26日至29日回到台灣，在北藝大戲劇廳演出。

▲黃冠智和張寗赴日排練舞台劇《流浪樹》。（圖／影一製作所提供）

黃冠智4月赴日停留近2個月，他表示這次在日本的生活幾乎都圍繞著工作，坦言「我幾乎每天都只有往返在下北澤的本多劇場和位在吉祥寺的排練場，沒有什麼時間觀光，根本沒有自己在日本的感覺。」但喜愛古著的他，分享了自己的小確幸「休息的空檔時，會在下北澤逛逛古著店，當作一種紓壓方式，只是有時候一不小心荷包會大失血。」

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期間，黃冠智也遇到一段令他哭笑不得的小插曲，有一次回家途中被日本警察攔下盤查，他好奇詢問理由，警察使用翻譯軟體回答「因為你的眼睛是歪的。」雖然翻譯內容讓人摸不著頭緒，但這段小插曲仍讓他印象深刻，成為此行難得的回憶。

▲黃冠智赴日排練舞台劇《流浪樹》。（圖／影一製作所提供）

而黃冠智出道以來首度挑戰舞台劇，因《流浪樹》劇本完成時期較晚，拿到後能練習的時間相對有限，對他來說是最大挑戰「今天拿到新場次，隔天就要和日本演員排練，準備的時間真的很短，只能逼自己迅速跟上，真的很辛苦。」

排練期間，黃冠智與一同赴日的張寗彼此扶持、互相打氣，張寗有時也會煮飯給他吃，兩人建立起情同姐弟的革命情感。儘管過程緊湊又辛苦，卻也傳來令人開心的喜訊，先是張寗在排練中場休息時，得知獲得金穗獎最佳演員。

▲黃冠智赴日排練舞台劇《流浪樹》。（圖／影一製作所提供）

幾天後，黃冠智也接到入圍台北電影節最佳男主角的好消息，劇團特地找來所有人和兩人一起合影留念，黃冠智和張寗笑說「我們演的不是《流浪樹》，是《幸運樹》吧！」

▲黃冠智赴日排練舞台劇《流浪樹》。（圖／影一製作所提供）

在日本演出時，不少台灣朋友特地前來支持，甚至有日本觀眾分享自己長輩是灣生，對劇情特別有共鳴。還有日本的觀眾帶著《聽海湧》的劇本來找黃冠智簽名，他開心表示「真的很驚喜，也很感動。」

▲《聽海湧》劇照。（公圖／視提供）

此外，施名帥恰巧在《流浪樹》排練期間到日本旅遊，特地抽空前去探班，與塚原大助一同聚餐時，靈機一動重現《聽海湧》中三人角色對峙的經典畫面。黃冠智說「我們劇中是對立關係，現實生活卻一起吃飯大笑，兩相對比下來很有趣也別具意義。」

▲黃冠智、施名帥、塚原大助在日本相聚。（圖／影一製作所提供）

舞台劇《流浪樹》由劇團「52PRO！」與台灣山峸製作設計聯手打造，日本場次圓滿落幕後，6月26日至29日移師至國立台北藝術大學戲劇廳演出，誠摯邀請台灣的觀眾一同進劇場欣賞。