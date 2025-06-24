陽帆愛女安吉私下真面目曝光！　吐「被迫長大」真實心聲

▲安吉推出新單曲。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

ANGIE安吉推出新創作歌曲〈BBG〉，安吉表示〈BBG〉就是「BABY GIRL」的意思，「這個世界都在催促我們要快快長大、要變得堅強，我們都因此成為裝成熟的小朋友。」她將心中還渴望當個小女孩的心情都寫進歌曲〈BBG〉裡，直說：「跟著BBG一起躲進小女孩的秘密基地。」

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▲▼安吉喜歡撒嬌。（圖／索尼音樂提供）





ANGIE安吉坦承自己一直都是一個喜歡撒嬌的人，「我喜歡粉紅泡泡，喜歡黏人，也喜歡任性。但在這段成長的路上，我們總是被逼著要快點長大，快點懂事，快點變成理想的大人。」

她表示，好像只有回到家，才能當一個可以軟弱、可以任性、可以偷偷掉眼淚的BABY GIRL。在某一個夜晚，她一直在想「為什麼我們一定要長大？為什麼長大的世界變得這麼複雜？就在那時候，腦海裡突然冒出一句話『我們都是裝成熟的小朋友。』」那一刻，她好像理解了一些事情，所以她決定把這份感受寫成一首歌。



面對長達近一年的宣傳期，愈來愈多人注意到安吉，演出邀約持續不斷，她說：「真的很喜歡可以到現場演唱和可愛的歌迷朋友們互動，更期待有更多演出的機會，唱更多歌給大家聽。」

