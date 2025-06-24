百萬YTR放火罕放閃「23萬超正香港女友」！穩交2年 搭車互動超甜

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber放火（李育群）2023年中低調交往香港23萬網紅蘇菲，半年後認愛，小倆口的隔空互動向來是粉絲的關注焦點。近日格外引起討論的是，兩人難得PO照曬恩愛，立刻吸引4.6萬人按讚直呼：「被閃到了！」

▲蘇菲和放火穩交約兩年了。（圖／翻攝自Instagram／louislyc0602、____s.o.p.h.i.a____）



照片中，可以看到放火穿著一件白色上衣，放下一頭及胸長髮的蘇菲則是穿著格紋襯衫，小倆口都打扮得十分休閒。有趣的是，蘇菲躺在放火的肩膀上時，男友做起鬼臉之外，還搞笑地由下往上拍她的鼻孔。

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▲▼蘇菲和放火搞怪合照放閃。（圖／翻攝自Instagram／louislyc0602、____s.o.p.h.i.a____）



不只這樣，蘇菲還用九宮格圖案吐露「我眼中的他」、「他眼中的我」，隨後釣出放火甜膩留言「蘇菲是暴龍」，她看到後也搞笑反嗆「李育群是巨嬰」，互動又甜又幽默。

▲蘇菲和放火隔空互動留言也超甜。（圖／翻攝自Instagram／louislyc0602、____s.o.p.h.i.a____）



事實上，放火已和蘇菲穩定交往約兩年，當初談起相識契機，他坦言和女友透過Instagram結識，「然後我直接去香港找她，那時候還很怕會有問題，朋友還跟我一起去香港」，稱讚女友漂亮又善良，「我運氣真的很好可以認識她。」