謝盈萱自爆和家人疏離！一句話被惹怒「退出群組」　當場淚崩揭家務黑洞

記者孟育民／台北報導

由曾寶儀主持的《我們回家吧3》首集嘉賓迎來15年交情的影后謝盈萱，展開一段笑中帶淚的回家旅程。這趟回鄉之旅也勾起謝盈萱對家人的深層情感。在彰化老家，她談起過往成長經歷中的情感創傷，不禁落下眼淚。回顧這趟返家的意義，謝盈萱坦言心境轉變了，從一心離家、渴望打拼的年輕人，成長為願意放慢腳步、重新理解家人的大人，她感性說道：「我找到一種新的珍惜方式，也感謝他們陪我長大。」





▲ 謝盈萱擔任《我們回家吧3》首集嘉賓，播出獲得廣大迴響。（圖／MyVideo提供）

謝盈萱首次談及家務黑洞，坦承和家人疏離，更說在彰化拒絕讓別人知道自己的媽媽是誰，有次跟媽媽大吵一架甚至還被哥哥拉來河邊冷靜，「我記得我長大試圖要和長輩梳理關係，我就跟我媽說『來進群組』，結果其中一個長輩就跟我說『妳要孝順』，但我看到那個訊息後就直接退出群組。」講到此處時她當場落淚，揭開心中的傷痛，曾寶儀也被情緒感染掉淚。

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▲▼ 謝盈萱落淚 。（圖／翻攝自YouTube／SELF PICK）

在節目中，謝盈萱一度對家鄉彰化的美食表現出「陌生感」，甚至連自己最愛的素麵店家都猜錯，引起不少討論。對此她也在專訪中誠摯向鏡頭致歉：「其實彰化有很多好吃的東西，應該是可以拿到第一名的，但因為我從高中就離開彰化，很早就不熟了。」她坦言曾經最喜歡的一家店也已歇業，所以許多印象漸漸模糊，但她也強調：「我不覺得彰化的食物有輸！」誠意十足的解釋，企圖為彰化美食拉票加分。

▲ 曾寶儀。（圖／MyVideo提供）

15年閨蜜合體「返家」，話題自然離不開彼此私下生活。謝盈萱笑說，曾寶儀的家有著日式氛圍且滿滿書香味，「她有一整面牆都是書，推開還有第二層！」環境整齊、井然有序，讓她佩服不已。至於自己的家？謝盈萱自嘲客人來都沒有地方坐，但解釋平常有工作的時候家裡才會比較亂，曾寶儀立刻說：「但你都有工作啊！」兩人一搭一唱、互揭老底，展現最真實又有趣的好友日常。