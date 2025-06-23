NHK居然照播！綾瀨遙手拿「18禁情趣用品」　日本觀眾嚇傻：好敢

記者吳睿慈／綜合報導

由「國民女神」綾瀨遙主演的全新日劇《孤獨S又怎樣》正式開播，她飾演沉迷追星、享受單身生活的女主角山口鳴海，卻因親戚孤獨死事件而被動搖，從積極「婚活」轉變為思考「終活」，探索人生最後階段的意義。雖然題材圍繞死亡，但綾瀨遙強調：「原作漫畫其實非常搞笑！」

▲綾瀨遙因親戚孤獨死而感到不安。（圖／Hami Video提供）



《孤獨S又怎樣》預告一釋出便掀起熱議，綾瀨遙全身白衣躺進棺材的衝擊畫面話題不斷。劇中，山口鳴海為避免「孤獨死」積極拓展交友、參加相親，卻屢屢碰壁，甚至疑似遇上跨國愛情詐騙；戲裡的現實中她還被當作「照顧父母的替代人力」，雙重打擊下不禁崩潰大喊：「被年輕人看不起、被大叔當成廉價勞力，獨自一人活著真的那麼糟嗎？」最終只能靠擼貓療癒自我，劇情逼真刻畫現代單身族群的內心掙扎。

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▲《孤獨S又怎樣》忠於原著，綾瀨遙手拿「18禁情趣用品」照播。（圖／Hami Video提供）



劇集忠實呈現原作橋段，播出後驚喜不斷，尤其是綾瀨遙在整理伯母遺物時，竟發現外型可疑的「女性私密用品」，還大膽帶到公司請同事解答。該畫面播出後，觀眾紛紛驚呼：「NHK好敢」、「沒想到綾瀨遙竟然拿著『那個』，原作黨表示非常滿意」，另有綾瀨遙首集的「舞蹈戲」也話題十足，她笑稱舞蹈經驗不多，但大家反覆練習讓現場氣氛愉快，還透露導演鼓勵即興發揮，「每個人都跳出超有趣的動作，越跳越開心！」

《孤獨S又怎樣》透過幽默溫暖的手法，探討「終活」與「孤獨死」等社會敏感議題，綾瀨遙坦言，讀劇本時深有共鳴，35歲後人生觀大轉變，「以前覺得自由的事，年紀增長後會變成孤獨或不安。」她更透露，親人離世的經歷讓她思考「人終將會死」的現實，劇中台詞也彷彿替自己說出心聲。該劇即日起每週日在Hami Video全台獨家上架。