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吹牛老爹涉性犯罪「豪宅搜出900瓶潤滑劑」！　多樣驚人收藏被挖出

記者黃皓瑋／綜合報導

55歲的美國饒舌天王吹牛老爹（Sean ”Diddy” Combs），近年捲入性侵、性交易、組織犯罪、涉及賣淫的運輸行為等多項指控，目前案件正受到法院審理。近期FBI（聯邦調查局）對他的住家進行搜查，不料搜出了多達約900瓶的潤滑劑，他家中的驚人收藏也隨之曝光。

▲▼美國饒舌大咖「吹牛老爹」（Diddy）2016年毆打前女友凱西·溫德拉（Cassie Ventura）的監視器畫面流出。（圖／達志影像／美聯社）

▲吹牛老爹面臨多起犯罪指控。（圖／達志影像／美聯社）

據外媒《紐約郵報》報導，FBI近期發動突擊搜索，對吹牛老爹位於洛杉磯的豪宅進行調查。在法庭上公開的搜查結果顯示，FBI除了發現大量的潤滑劑、嬰兒油外，也搜出數把槍枝以及非法藥物。另一方面，多位證人也表示，吹牛老爹經常做羞辱性的性行為，且過程中會使用大量的潤滑劑。

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▲2017年全球最賺錢名人，吹牛老爹贏了碧昂絲。（圖／達志影像）

▲吹牛老爹傳出被搜出900瓶潤滑劑。（圖／達志影像／美聯社）

吹牛老爹自2023年起遭多人指稱性侵，並陸續被提出進行性交易、參與性販賣、暴力、妨礙司法等多項指控，隨著爭議不斷延燒，近期網路上甚至還出現他對影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）下毒封口，避免他抖出自己私生活祕密的陰謀論。

目前吹牛老爹被關押在布魯克林的聯邦監獄中，雖然他至今仍在法庭上堅稱清白，對犯罪指控一概否認，不過依據他目前所受的指控來看，萬一最終罪名成立，恐將讓他面臨最低15年，最高終身監禁的重刑。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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吹牛老爹Diddy

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