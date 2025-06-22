鼓鼓提早1個月獻驚喜！　任賢齊苦笑揭真相：你不是頭香

▲ 任賢齊到花蓮拍攝新歌MV。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

任賢齊推出單曲〈常來〉，今年初他加入《2025 Just Love It！一路向東》公益演唱會為花蓮盡一份心力，也決定將MV帶到花蓮，但因為天氣關係使得過程插曲不斷，一共延期了三次才完成拍攝；而因任賢齊正值巡演期間，行程緊湊的他要協調時間更是不容易，最終決定讓他相當信任的好弟弟鼓鼓呂思緯擔任MV主角，透過鼓鼓的視角帶大家看見花蓮。

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▲▼ 任賢齊邀請鼓鼓助陣MV。（圖／相信音樂提供）



然而就在拍攝前一天，心繫著所有事物的任賢齊還是希望能夠親自到花蓮，特地提早結束上個工作，搭乘一早的車前往花蓮與鼓鼓及MV團隊會合一起加入〈常來〉MV拍攝，結束再趕搭乘傍晚的飛機回台北處理後續工作，雖然過程一波三折，卻也因此讓這支由任賢齊與鼓鼓共同演繹的MV，多了一份難得的深刻與溫度。



〈常來〉MV尋找著最美的聲音，鼓鼓帶著收音器材走遍了山林、海邊與鄉鎮，不只收錄了沿途壯麗美景與大自然的動人聲響，也遇見了更多溫暖的人們。他與任賢齊一同認識了純樸的村民與孩子，聽見孩子們踢足球時的笑聲、村民熱情邀約的招呼聲、香甜西瓜的清脆聲以及燒柴做飯的炒菜聲等，搜集了花蓮各處溫馨的聲音，不只是將這些聲音放進歌裡，更是把這段溫暖的回憶一起永久保存著，也期盼有一天我們都能再常來。

MV將於明（23日）上線，這天也正好是任賢齊的生日，鼓鼓特別在拍攝MV時準備蛋糕驚喜慶生，提早了一個月的慶生讓大家以為會是第一個向他祝賀的人，沒想到任賢齊卻說：「不是第一個」，足見他的好人緣，想為他慶生都很難搶到第一，〈常來〉MV是任賢齊要送給大家的生日禮物，希望大家能透過MV獲得更多療癒的力量，也見識到花蓮的美。

