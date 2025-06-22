G-DRAGON越南淋暴雨開唱！神級舞台超猛　零失誤〈TOO BAD〉萬人看呆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王GD（G-DRAGON）近來展開巡演《Übermensch》，21日前往越南河內開唱，由於演唱會活動地點為室外場地，不免碰上天氣因素影響，當晚下起超大暴雨，觀眾穿上雨衣繼續應援，而他則敬業地繼續演出，其中一段〈Too Bad〉舞台演出堪稱封神，雖然雨大到視線模糊，但他零失誤帶來精彩表演，令全場萬人看呆，掀起全球歌迷熱議。

▲G-DRAGON巡演21日前往越南開唱。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）



G-DRAGON巡演來到越南站，但不巧的是，演唱會21日晚間下起暴雨，活動雖然在室外，但他並未受到影響，全程淋著雨繼續演出，還跟觀眾互動熱烈，只是接近尾聲時，雨勢越來越大，他帶來〈Too Bad〉舞台時，雖然觀眾席視線早已模糊不清，但他展現專業一面，從歌迷瘋傳的影片裡，他帶來個人獨秀演出，每個動作依舊很到位。

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▲▼G-DRAGON越南淋暴雨開唱。（圖／翻攝自8lo8lo8lowme IG）



大雨隨著強烈節奏傾瀉而下，G-DRAGON站在雨幕中，先是率性地摘下帽子，瀟灑地撥整濕潤髮絲，接著舞步流暢、每個動作都精準有力，絲毫不受暴雨干擾，雨點在他身邊飛濺，更顯得動作有張力與不羈，這段舞蹈表演片段封神，暴雨絲毫無法掩蓋他的光芒與氣場。

▲▼G-DRAGON越南淋暴雨開零失誤唱跳〈TOO BAD〉萬人看呆。（圖／翻攝自Ｘ／phuonganh752004）



罕見的暴雨舞台，連G-DRAGON本人都在演出過後發文「發生什麼事（雨）下成這樣」，雨勢大到看不到舞台主角，掀起全球粉絲熱議，由於室外場地不可控因素過多，但G-DRAGON專業的演出令粉絲讚嘆「不愧是天王」、「神級舞台」。