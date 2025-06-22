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周鶴年三度發文喊冤！　「爆哭想死」：對不起THE BOYZ成員們

記者張筱涵／綜合報導

周鶴年和明日花綺羅見面到被瘋傳有性交易的事情鬧得沸沸揚揚，他本人今（22日）發出第三次澄清文，自己始終都沒有涉及犯罪行為，更提到有過想死的念頭，且一想到珍貴的家人們就忍不住哭泣，同時，這篇文章也再度強調公司是不當解約讓他退團，自己將會繼續追究下去。

外送稿用　▲▼周鶴年。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

▲周鶴年三度喊冤。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）

周鶴年表示，早在《週刊文春》向公司發送質詢函前，他就得知自己被偷拍，並立刻向公司報告原委並請求協助。自知有不當之處便選擇中止活動、減少對團隊的傷害。「想到一直支持我的粉絲，以及一路與我並肩作戰的團隊成員，我心中充滿歉意，好幾晚都輾轉難眠。」

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然而，事情發展卻急轉直下。周鶴年指控公司要求他簽署韓幣20億元（約台幣5000萬元）以上的違約協議書，還稱這份協議「沒有協商餘地」。他拒絕簽署後隔天，公司即發布退團聲明，隨即，一連串抹黑新聞迅速流出，不僅傳出與AV女優見面，還遭媒體爆出性交易爭議，甚至立刻被不明人士向警方告發，讓他直言：「這一切竟然都在短短兩天內發生。」

▲▼明日花綺羅被周鶴年背後環抱。（圖／翻攝自IG）

▲周鶴年被拍到背後環抱明日花綺羅。（圖／翻攝自IG）

周鶴年強調，合約所稱的「損害藝人品格的行為」需具體違法事實，如酒駕、毒品、性交易等，但他從未觸犯任何條款。對於毫無根據的報導，他已提告記者與媒體，並準備對惡意告發者提起誣告訴訟。

在長文末尾，周鶴年情緒潰堤地坦言：「我第一次有了想死的念頭。無論走到哪裡，我都覺得人們在盯著我、在指指點點。想到至今一直支持我的粉絲，以及我的母親和家人們，我的眼淚便止不住地流下來。」他說，如果選擇沉默，他將永遠被記住為性犯罪者，不只毀了自己，也會牽連至親與支持者。

儘管面對巨大壓力與恐懼，周鶴年表示，他將堅持到底：「我會對那些毫無根據就將我報導成性犯罪者的記者與媒體究責到底，並查出背後是否有幕後黑手。儘管要與龐大的公司對抗令人害怕又感到沉重，但我仍會為了愛護並支持我的眾人，堅持到底。」

【周鶴年IG全文】

大家好，我是周鶴年。

在《週刊文春》向公司發送質詢函之前，我就已經聽說自己被拍到了的事，當下我立刻向公司如實說明情況並尋求協助。我承認自己有做錯的部分，也希望能做出能將對成員們造成的傷害降到最低的選擇，想到一直支持我的粉絲，以及一路與我並肩作戰的團隊成員，我心中充滿歉意，好幾晚都輾轉難眠，這段期間真的非常痛苦，因此，我選擇立即中止活動，並和公司討論後續措施。

然而，公司卻突然要求我簽署解約協議書，內容包含解約並支付超過20億韓元的金額，甚至要求我承擔合約中未規定的巨額違約金。他們還說這些要求沒有任何協商的餘地。

我無法接受公司這樣不合理的要求。當我6月17日拒絕在已準備好的解約協議書上簽名時，公司隔天立刻發出聲明，宣布我退出團隊。儘管《週刊文春》的報導尚未刊出，與AV女優見面的報導卻在當時突然出現，接著《10Asia》更發布獨家新聞，聲稱我有性交易行為。以此報導為根據，其他媒體、部落客與YouTuber紛紛跟進，一夕之間，我就被當成了毫無人性的性交易罪犯。

緊接著，隔天就有人根據那篇假新聞，直接向司法機關對我提出性交易的告發。整個過程宛如早已被設計好一般，讓人覺得非常可疑。我無法不懷疑這是一場有意為之、刻意製造解約理由的事情，我越來越害怕，若我選擇沉默，我可能會被一輩子貼上「性交易犯」的標籤，這一切竟然都在短短兩天內發生。

因此，我不能再坐以待斃，我公開發表聲明，並對刊登虛假報導的記者提出刑事告訴，同時也準備對該記者及其所屬媒體提起民事訴訟，此外，對於在特定媒體報導剛出來後就立刻告發我的人士，我也計劃以誣告罪對其提告。

另外，公司要求我退出團隊的理由也是不正當的，他們在合約中所提到的「損害藝人品格的行為」，過於模糊，存在任意解釋的風險。因此，實際合約中的原文是：「損害藝人品格的行為（酒駕、毒品、賭博、性交易、暴力、性侵、詐騙等）」，將損害品格的行為具體條列，我可以明確表示，我從未犯下這些條文中所列舉的任何犯罪行為。此外，公司也未依照合約第15條第1項規定的程序進行解約，便單方面將我驅逐。

關於5月30日的事件，我並不是要辯解自己的行為沒有不對，身為偶像的我，對於相信並支持我的粉絲展現出不夠慎重的行為，我感到萬分抱歉，我由衷地反省，並將這次的教訓永遠銘記在心。

只是，因為無法理解的理由，我突然就被冠上性犯罪者的污名，甚至被進行了人格上的謀殺，這讓我第一次產生了想死的念頭。無論走到哪裡，我都覺得人們在盯著我、在指指點點，想到至今一直支持我的粉絲，以及我的母親和家人們，我的眼淚便止不住地流下來。如果我在還沒說出真相之前就選擇放棄生命，那我就會永遠被當作性犯罪者記住，更重要的是，如果我因為恐懼而什麼都不做，那這場冤屈就不會僅止於我一人而已。長久以來相信我、陪伴我的粉絲與家人、朋友們也將被冠上「性犯罪者的家屬」、「支持性犯罪者的人」的標籤而活下去。

我會對那些毫無根據就將我報導成性犯罪者的記者與媒體究責到底，並查出背後是否有幕後黑手。儘管身為個人，要與龐大的公司對抗令人害怕又感到沉重，但我仍會為了愛護並支持我的眾人，堅持到底。

感謝你們耐心讀完這篇長文。

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周鶴年THE BOYZ明日花綺羅

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