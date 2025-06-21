《封神》女星涉嫌「考大學資料造假」！　官方初步調查出爐GG了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸35歲女星那爾那茜因參演《封神三部曲》嶄露頭角，近日推出新戲《長安的荔枝》，不料卻被起底疑似利用特權參加高考（大學聯考），涉嫌高考報名資料造假，對此，內蒙古相關部門出手進行調查，並在21日對外公開初步核查結果，指出那爾那茜2008年以呼和浩特第八中學城鎮應屆生身份報名高考，卻沒有實際就讀該校的經歷及學籍。

▲那爾那茜涉嫌造假報名資料。（圖／翻攝自那爾那茜微博）

根據官方給出的通報，那爾那茜當年高考文化課總成績為449分（文科），專業課成績為87分（滿分100分），符合上海戲劇學院錄取標準，並通過了內蒙古與上海戲劇學院合作的委培班項目入學。通報內還指出，內蒙古與上海戲劇學院於2007年簽署協議，設立內蒙古委培班以培養藝術人才，那爾那茜作為2008級學生，與內蒙古民族文化大區建設領導小組簽訂協議，承諾畢業後返回內蒙古從事相關工作。

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▲官方通報內容。（圖／翻攝自新華社微博）

然而，那爾那茜畢業後，2012年申請赴挪威攻讀碩士學位，未履行返鄉服務的約定，雖然協議中提到「若無法安排就業可自主擇業」，此舉仍引發公眾對政策執行漏洞及違約成本過低的質疑。調查單位表示，將進一步核查相關問題，依法依規追究責任，同時完善制度。

此事件除了揭露報名資料造假的問題外，也引發了對「高考移民」及「特權濫用」的討論。有消息稱，那爾那茜在北京就讀中學，卻利用內蒙古戶籍享受福利政策，涉嫌占用邊疆教育資源。針對外界疑問，調查單位承諾將對涉事人員依法追責。那爾那茜因此事件形象受創，如今她參演的《長安的荔枝》還在播出，讓不少觀眾擔憂劇受到影響。